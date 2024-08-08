Забудьте о белке: диета гладиаторов совсем не такая, как вы ее себе представляли

Как часто вы думаете о Римской империи? На самом деле это не просто вопрос, а целый вирусный тренд в тиктоке, подогретый выходом сериала Роланда Эммериха "Обреченные на смерть" и ожиданиями "Гладиатора 2" Ридли Скотта.

"Белок – это строительный материал для роста мышц", – говорит Стивен Дик, директор The Fitness Group. Кажется, он нужен, чтобы построить тело гладиатора, тренируясь для увеличения мышечной массы. Куриные грудки, красное мясо, яичные желтки? Современные бодибилдеры потребляют их, но вряд ли это касалось гладиаторов.

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Диета гладиаторов наращивала не мышцы, а жир

Скорее всего, гладиаторы были похожи не на мускулистого Рассела Кроу, а на Рассела Кроу с лишним весом последних лет. Их диета была почти вегетарианской, с очень низким содержанием животного белка и очень богатой на углеводы и бобовые.

Это открытие сделали еще много лет назад антропологи из Венского университета, которые проанализировали кости 67 гладиаторов, найденные в Турции. Благодаря изотопному анализу выяснилось, что рацион этих людей был очень беден на мясо, но богат на калорийную пищу. То есть своеобразный дополнительный слой защиты, способный обезопасить от порезов и ран, создавал жир.

Гладиаторов недаром называли hordearii – ячменеедами / Коллаж 24 Канала фото freepik

Открытие подтверждено историческими текстами, которые описывают специфическую диету gladiatoriam saginam, богатую на бобовые, молочное, зерновые, чеснок, лук, фрукты, оливки, мед и особенно ячмень. Гладиаторов, собственно, называли hordearii – ячменеедами.

Перед боями калорий не жалели: ячменные лепешки с маслом и сахаром были любимой едой. А еще был "энергетик" – белковый напиток, который глотали перед боем, на основе настоев сена, растений и пепла. Его использовали и для укрепления организма перед физическими упражнениями и для лучшего заживления ран после боя.

Когда-то врачи утверждали, что спортсмены должны есть много мяса, чтобы хорошо выступать. Но сегодня есть доказательства, что это не так. А гладиаторы знали это раньше всех: усиленное потребление животного белка не является необходимым для поддержания интенсивных тренировок, а растительный рацион помогает противодействовать окислительному стрессу, связанному с интенсивным спортом.

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