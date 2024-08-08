Забудьте про білок: дієта гладіаторів геть не така, як ви її собі уявляли

Як часто ви думаєте про Римську імперію? Насправді це не просто питання, а цілий вірусний тренд у тіктоці, підігрітий виходом серіалу Роланда Еммеріха "Приречені на смерть" і очікуваннями на "Гладіатора 2" Рідлі Скотта.

"Білок – це будівельний матеріал для росту м'язів", – каже Стівен Дік, директор The Fitness Group. Здається, він потрібен, аби побудувати статуру гладіатора, тренуючись для збільшення м'язової маси. Курячі грудки, червоне м'ясо, яєчні жовтки? Сучасні бодибілдери споживають їх, але навряд чи це стосувалося гладіаторів.

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Дієта гладіаторів нарощувала не м'язи, а жир

Швидше за все, гладіатори були схожі не на м'язистого Рассела Кроу, а на Рассела Кроу із зайвою вагою останніх років. Їхня дієта була майже вегетаріанською, з дуже низьким вмістом тваринного білка і дуже багатою на вуглеводи й бобові.

Це відкриття зробили ще багато років тому антропологи з Віденського університету, які проаналізували кістки 67 гладіаторів, знайдені у Туреччині. Завдяки ізотопному аналізу з'ясувалося, що раціон цих людей був дуже бідний на м'ясо, але багатий на калорійну їжу. Тобто своєрідний додатковий шар захисту, здатний убезпечити від порізів і ран, створював жир.

Гладіаторів недарма називали hordearii – ячменеїдами / Колаж 24 Каналу фото freepik

Відкриття підтверджене історичними текстами, які описують специфічну дієту gladiatoriam saginam, багату на бобові, молочне, зернові, часник, цибулю, фрукти, оливки, мед і особливо ячмінь. Гладіаторів, власне, називали hordearii – ячменеїдами.

Перед боями калорій не шкодували: ячмінні коржі з маслом і цукром були улюбленою їжею. А ще був "енергетик" – білковий напій, який ковтали перед боєм, на основі настоїв сіна, рослин і попелу. Його використовували й для зміцнення організму перед фізичними вправами та для кращого загоєння ран після бою.

Колись лікарі стверджували, що спортсмени повинні їсти багато м'яса, щоб добре виступати. Та сьогодні ми маємо докази, що це не так. А гладіатори знали це раніше за всіх: посилене споживання тваринного білка не є необхідним для підтримки інтенсивних тренувань, а рослинний раціон допомагає протидіяти окислювальному стресу, пов'язаному з інтенсивним спортом.

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