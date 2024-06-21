Мужчина воскресил Dodge Challenger своего отца после 30 лет забвения

Удивительный поворот судьбы вернул к жизни Dodge Challenger 1974 года, который пролежал в сарае три десятилетия. Путешествие от забвения к возрождению началось, когда сын первого владельца вытащил сокровище, спрятанное под годами пыли и грязи.

Этот Dodge Challenger отец приобрел для своей бывшей жены, но после развода машина осталась у него (ей достался дом). Последний раз авто видело свет в 1994, тогда его припарковали в сарае и забыли на следующие 30 лет.

Смотри также "Я построил самую быструю тачку в мире": механик-энтузиаст достиг уникального рекорда

Сын возродил отцовский Dodge Challenger 1974 года после 30 лет в сарае

Сын решил не наблюдать, как разрушается некогда гордый маслкар, и выкупил автомобиль у отца с намерением отреставрировать его. Первым шагом в этом амбициозном проекте стала первая за три десятилетия мойка.

Состояние автомобиля было ужасным: снаружи он был покрыт птичьим пометом и паутиной, а в салоне роскошествовали мыши. Тем не менее потенциал автомобиля начал проявляться во время работы с ним.

начал проявляться во время работы с ним. Внешняя краска и хромированные детали снова начали сверкать. Внутри, однако, было сложнее, сиденья остро нуждались в переоббивке из-за повреждения мышами и изношенности.

Реставрация и трансформация Dodge Challenger: смотрите видео The Detail Geek

Dodge Challenger 1974 года разработали, чтобы конкурировать с Ford Mustang, но он отличался большими размерами и агрессивным стилем. Несмотря на начальный успех, производство модели прекратили из-за упадка сегмента поникаров.

Сын решил заменить оригинальный двигатель на современный HEMI от автомобиля Ram для сочетания классического дизайна с современными характеристиками. Эта трансформация знаменует начало новой главы для Challenger, автомобиля, воплощающего дух американских маслкаров 1970-х. Итак, сейчас некогда заброшенный автомобиль снова становится пригодным для дорог красавцем.