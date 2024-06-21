Цей Dodge Challenger батько придбав для своєї колишньої дружини, але після розлучення машина залишилася у нього (їй дістався будинок). Востаннє авто бачило світ у 1994, тоді його припаркували у сараї й забули на наступні 30 років.

Дивися також "Я побудував найшвидшу тачку у світі": механік-ентузіаст досягнув унікального рекорду

Син відродив батьківський Dodge Challenger 1974 року після 30 років у сараї

Син вирішив не спостерігати, як руйнується колись гордий маслкар, і викупив автомобіль у батька з наміром відреставрувати його. Першим кроком у цьому амбітному проєкті стало перше за три десятиліття миття.

Стан автомобіля був жахливий: зовні він був вкритий пташиним послідом і павутинням, а в салоні розкошували миші. А проте потенціал автомобіля почав проявлятися під час роботи з ним.

почав проявлятися під час роботи з ним. Зовнішня фарба та хромовані деталі знову почали виблискувати. Всередині, однак, було складніше, сидіння гостро потребували переоббивки через пошкодження мишами та зношеність.

Реставрація і трансформація Dodge Challenger: дивіться відео The Detail Geek

Довідка. Dodge Challenger 1974 року розробили, щоб конкурувати з Ford Mustang, але він вирізнявся більшими розмірами та агресивним стилем. Попри початковий успіх, виробництво моделі припинили через занепад сегмента понікарів.

Син вирішив замінити оригінальний двигун на сучасний HEMI від автомобіля Ram задля поєднання класичного дизайну з модерними характеристиками. Ця трансформація знаменує початок нової глави для Challenger, автомобіля, що втілює дух американських маслкарів 1970-х. Отже, зараз колись занедбаний автомобіль знову стає придатним для доріг красенем.