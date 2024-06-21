Цей Dodge Challenger батько придбав для своєї колишньої дружини, але після розлучення машина залишилася у нього (їй дістався будинок). Востаннє авто бачило світ у 1994, тоді його припаркували у сараї й забули на наступні 30 років.
Дивися також "Я побудував найшвидшу тачку у світі": механік-ентузіаст досягнув унікального рекорду
Син відродив батьківський Dodge Challenger 1974 року після 30 років у сараї
Син вирішив не спостерігати, як руйнується колись гордий маслкар, і викупив автомобіль у батька з наміром відреставрувати його. Першим кроком у цьому амбітному проєкті стало перше за три десятиліття миття.
- Стан автомобіля був жахливий: зовні він був вкритий пташиним послідом і павутинням, а в салоні розкошували миші. А проте потенціал автомобіля почав проявлятися під час роботи з ним.
- Зовнішня фарба та хромовані деталі знову почали виблискувати. Всередині, однак, було складніше, сидіння гостро потребували переоббивки через пошкодження мишами та зношеність.
Реставрація і трансформація Dodge Challenger: дивіться відео The Detail Geek
Син вирішив замінити оригінальний двигун на сучасний HEMI від автомобіля Ram задля поєднання класичного дизайну з модерними характеристиками. Ця трансформація знаменує початок нової глави для Challenger, автомобіля, що втілює дух американських маслкарів 1970-х. Отже, зараз колись занедбаний автомобіль знову стає придатним для доріг красенем.