Они крадут вашу молодость: вот 10 привычек, которые вынуждают вас выглядеть старше

Годы проходят, и наша мальчишеская привлекательность отходит на второй план. Но – вы можете контролировать скорость старения гораздо больше, чем можете себе представить.

Просто вам нужно сделать немного больше, чем вы делаете, а именно – свести к минимуму вредные привычки, которые ускоряют появление морщин и темных кругов. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этих привычках.

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Прекратите это делать: 10 привычек, которые старят вас быстрее, чем вы хотели бы

Дерматолог Эйми Пайк назвала 10 привычек, которые стоит убрать или уменьшить ради сохранения молодого внешнего вида.

Вы слишком много загораете. Летнее солнце – это очень хорошо, когда оно не влияет на вас чрезмерно. Именно солнце (ультрафиолет) вызывает большинство изменений кожи, которые люди ассоциируют со старением – тонкие линии, морщины, коричневые пятна, черные точки и тому подобное. Вот почему нужно пользоваться солнцезащитным кремом и избегать солнца в период его максимальной интенсивности (11 – 15 часов).

Летнее солнце – это очень хорошо, когда оно не влияет на вас чрезмерно. Именно солнце (ультрафиолет) вызывает большинство изменений кожи, которые люди ассоциируют со старением – тонкие линии, морщины, коричневые пятна, черные точки и тому подобное. Вот почему нужно пользоваться солнцезащитным кремом и избегать солнца в период его максимальной интенсивности (11 – 15 часов). У вас дефицит витамина D, что характерно зимой. Это не вредная привычка, но это плохая ситуация, а плохая привычка – знать, что дефицит есть, но ничего не делать для его устранения. Простая добавка витамина D может улучшить ваше настроение, сделать ваш цвет лица ярче и предотвратить кожные заболевания.

что характерно зимой. Это не вредная привычка, но это плохая ситуация, а плохая привычка – знать, что дефицит есть, но ничего не делать для его устранения. Простая добавка витамина D может улучшить ваше настроение, сделать ваш цвет лица ярче и предотвратить кожные заболевания. Вы недосыпаете. Это имеет серьезные последствия для всего организма, и безусловно, мы видим это на лице. Недостаток отдыха – это своего рода стресс для организма, а его следует избегать, если вы хотите выглядеть как можно лучше.

Стоит свести к минимуму вредные привычки, которые ускоряют ваше старение / Фото freepik