22 мая, 21:31
Они крадут вашу молодость: вот 10 привычек, которые вынуждают вас выглядеть старше
Основні тези
- Дерматолог Эйми Пайк назвала 10 привычек, которые ускоряют старение, среди которых чрезмерное пребывание на солнце, дефицит витамина D, недосыпание, стресс и другие.
- Она советует избегать этих вредных привычек, или хотя бы уменьшить их влияние, чтобы сохранить молодость и здоровый внешний вид.
Годы проходят, и наша мальчишеская привлекательность отходит на второй план. Но – вы можете контролировать скорость старения гораздо больше, чем можете себе представить.
Просто вам нужно сделать немного больше, чем вы делаете, а именно – свести к минимуму вредные привычки, которые ускоряют появление морщин и темных кругов. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этих привычках.
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Прекратите это делать: 10 привычек, которые старят вас быстрее, чем вы хотели бы
Дерматолог Эйми Пайк назвала 10 привычек, которые стоит убрать или уменьшить ради сохранения молодого внешнего вида.
- Вы слишком много загораете. Летнее солнце – это очень хорошо, когда оно не влияет на вас чрезмерно. Именно солнце (ультрафиолет) вызывает большинство изменений кожи, которые люди ассоциируют со старением – тонкие линии, морщины, коричневые пятна, черные точки и тому подобное. Вот почему нужно пользоваться солнцезащитным кремом и избегать солнца в период его максимальной интенсивности (11 – 15 часов).
- У вас дефицит витамина D, что характерно зимой. Это не вредная привычка, но это плохая ситуация, а плохая привычка – знать, что дефицит есть, но ничего не делать для его устранения. Простая добавка витамина D может улучшить ваше настроение, сделать ваш цвет лица ярче и предотвратить кожные заболевания.
- Вы недосыпаете. Это имеет серьезные последствия для всего организма, и безусловно, мы видим это на лице. Недостаток отдыха – это своего рода стресс для организма, а его следует избегать, если вы хотите выглядеть как можно лучше.
- Вы не увлажняете организм. Увлажнять кожу – это самая простая и элементарная форма ухода за ней, и вы должны это делать. Увлажняющий крем удерживает влагу внутри кожи, чтобы она оставалась упругой, эластичной и гладкой весь день.
- Вы не слишком активны. Чтобы поддерживать все функции организма в порядке, нужно и отдыхать, и быть активным. Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и увеличивают поступление питательных веществ к клеткам, в том числе и волос и кожи.
- У вас постоянный стресс. Стресс бывает разных форм и размеров, от постоянной напряженной работы до внезапной ссоры с любимым человеком. Хуже всего – это постоянный стресс, он может иметь длительное влияние, вызвать выпадение волос, появление морщин, "гусиных лапок" под глазами, акне и многие другие проблемы.
- Вы неправильно питаетесь. Краеугольная основа здорового образа жизни – это здоровое питание. Чтобы не стареть быстрее, следует сократить потребление обработанной вредной пищи.
- Вы пьете слишком много. Это о злоупотреблении алкоголем, ведь здесь именно умеренность – ключ к успеху. И заметьте, что, к сожалению, нет такого уровня потребления алкоголя, который был бы полезным для вас.
- Вы курите. Табак вызывает точно такие же клеточные изменения, как и ультрафиолет. То есть курильщики быстрее стареют.
- Вы обезвожены. Вам нужно достаточно воды, чтобы поддерживать все тело в форме, и чтобы кожа оставалась упругой и гладкой.