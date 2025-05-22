Вони крадуть вашу молодість: ось 10 звичок, які роблять вас старшим на вигляд

Роки минають, і наша хлоп'яча привабливість відходить на другий план. Але – ви можете контролювати швидкість старіння набагато більше, ніж можете собі уявити.

Просто вам потрібно зробити трохи більше, ніж ви робите, а саме – звести до мінімуму шкідливі звички, які прискорюють появу зморшок і темних кіл. 24 Канал завдяки GQ розповість про ці звички.

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Припиніть це робити: 10 звичок, які старять вас швидше, ніж ви хотіли б

Дерматологиня Еймі Пайк назвала 10 звичок, які варто прибрати або зменшити заради збереження молодого вигляду.

Ви забагато засмагаєте. Літнє сонце – це дуже добре, коли воно не впливає на вас надмірно. Саме сонце (ультрафіолет) спричиняє більшість змін шкіри, які люди асоціюють зі старінням – тонкі лінії, зморшки, коричневі плями, чорні точки тощо. Ось чому потрібно користуватися сонцезахисним кремом та уникати сонця в період його максимальної інтенсивності (11 – 15 години).

Літнє сонце – це дуже добре, коли воно не впливає на вас надмірно. Саме сонце (ультрафіолет) спричиняє більшість змін шкіри, які люди асоціюють зі старінням – тонкі лінії, зморшки, коричневі плями, чорні точки тощо. Ось чому потрібно користуватися сонцезахисним кремом та уникати сонця в період його максимальної інтенсивності (11 – 15 години). У вас дефіцит вітаміну D, що характерно взимку. Це не шкідлива звичка, але це погана ситуація, а погана звичка – знати, що дефіцит є, але нічого не робити для його усунення. Проста добавка вітаміну D може покращити ваш настрій, зробити ваш колір обличчя яскравішим і запобігти шкірним захворюванням.

що характерно взимку. Це не шкідлива звичка, але це погана ситуація, а погана звичка – знати, що дефіцит є, але нічого не робити для його усунення. Проста добавка вітаміну D може покращити ваш настрій, зробити ваш колір обличчя яскравішим і запобігти шкірним захворюванням. Ви недосипаєте. Це має серйозні наслідки для всього організму, і безумовно, ми бачимо це на обличчі. Нестача відпочинку – це свого роду стрес для організму, а його слід уникати, якщо ви хочете мати якнайкращий вигляд.

Варто звести до мінімуму шкідливі звички, які прискорюють ваше старіння / Фото freepik