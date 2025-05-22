22 травня, 21:31
Вони крадуть вашу молодість: ось 10 звичок, які роблять вас старшим на вигляд
Основні тези
- Дерматологиня Еймі Пайк назвала 10 звичок, які прискорюють старіння, серед яких надмірне перебування на сонці, дефіцит вітаміну D, недосипання, стрес та інші.
- Вона радить уникати цих шкідливих звичок, або бодай зменшити їхній вплив, щоб зберегти молодість і здоровий вигляд.
Роки минають, і наша хлоп'яча привабливість відходить на другий план. Але – ви можете контролювати швидкість старіння набагато більше, ніж можете собі уявити.
Просто вам потрібно зробити трохи більше, ніж ви робите, а саме – звести до мінімуму шкідливі звички, які прискорюють появу зморшок і темних кіл. 24 Канал завдяки GQ розповість про ці звички.
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Припиніть це робити: 10 звичок, які старять вас швидше, ніж ви хотіли б
Дерматологиня Еймі Пайк назвала 10 звичок, які варто прибрати або зменшити заради збереження молодого вигляду.
- Ви забагато засмагаєте. Літнє сонце – це дуже добре, коли воно не впливає на вас надмірно. Саме сонце (ультрафіолет) спричиняє більшість змін шкіри, які люди асоціюють зі старінням – тонкі лінії, зморшки, коричневі плями, чорні точки тощо. Ось чому потрібно користуватися сонцезахисним кремом та уникати сонця в період його максимальної інтенсивності (11 – 15 години).
- У вас дефіцит вітаміну D, що характерно взимку. Це не шкідлива звичка, але це погана ситуація, а погана звичка – знати, що дефіцит є, але нічого не робити для його усунення. Проста добавка вітаміну D може покращити ваш настрій, зробити ваш колір обличчя яскравішим і запобігти шкірним захворюванням.
- Ви недосипаєте. Це має серйозні наслідки для всього організму, і безумовно, ми бачимо це на обличчі. Нестача відпочинку – це свого роду стрес для організму, а його слід уникати, якщо ви хочете мати якнайкращий вигляд.
- Ви не зволожуєте організм. Зволожувати шкіру – це найпростіша і найелементарніша форма догляду за нею, і ви повинні це робити. Зволожуючий крем утримує вологу всередині шкіри, щоб вона залишалася пружною, еластичною і гладенькою весь день.
- Ви не надто активні. Щоб підтримувати всі функції організму в порядку, потрібно і відпочивати, і бути активним. Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг і збільшують надходження поживних речовин до клітин, зокрема й волосся та шкіри.
- У вас постійний стрес. Стрес буває різних форм і розмірів, від постійної напруженої роботи до раптової сварки з коханою людиною. Найгірше – це постійний стрес, він може мати тривалий вплив, спричинити випадіння волосся, появу зморшок, "гусячих лапок" під очима, акне та багато інших негараздів.
- Ви неправильно харчуєтеся. Наріжна засада здорового способу життя – це здорове харчування. Щоб не старіти швидше, слід скоротити споживання обробленої шкідливої їжі.
- Ви п'єте занадто багато. Це про зловживання алкоголем, адже тут саме помірність – ключ до успіху. І зауважте, що, на жаль, немає такого рівня споживання алкоголю, який був би корисним для вас.
- Ви курите. Тютюн викликає точно такі ж клітинні зміни, як і ультрафіолет. Тобто курці швидше старіють.
- Ви зневоднені. Вам потрібно достатньо води, щоб підтримувати все тіло у формі, і щоб шкіра залишалася пружною і гладенькою.