Парень говорит, что у всех мужчин есть родинка в одном месте: тикток бросился массово проверять

Один пользователь тиктока якобы сделал странное открытие. Он заявил, что все мужчины имеют родинку в одном месте. Конечно, это не осталось без внимания сети.

Мужчины начали неистово проверять свою кожу и обнаруживать, что многие из них из них действительно имеют эту родинку и чуть ли не в одном и том же месте, пишет Daily Star. А у вас тоже есть?

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"Мужская" родинка: где расположена и почему не надо строить диких теорий

Мужчина с ником dylanbaseball07 в тиктоке убежден, что у всех мужчин есть родинка в одном месте. По его "теории", этот знак свидетельствует, что "правительство делает людей людьми".

В своем причудливом клипе он демонстрирует родинку на своей левой руке и утверждает, что у каждого мужчины есть такая же и в том же месте. Видео (опубликованное в 2020 еще году, но мы же в курсе, как тикток умеет возвращать тренды) имело много отзывов, многие люди присылали изображения своих собственных рук с родинками.

Этот парень обнаружил "мужскую" родинку: смотрите видео dylanbaseball07

Давайте разберемся в этой ситуации. Родинки – это небольшие плоские загорелые или светло-коричневые пятна, которые часто появляются на открытых для солнца участках кожи. Они возникают прежде всего из-за увеличения количества меланина – пигмента, который придает коже цвет. На развитие родинок влияет сочетание генетических факторов и воздействия солнца.

Солнечный свет, особенно ультрафиолет , является важным фактором окружающей среды. Когда кожа подвергается его воздействию, меланоциты вырабатывают больше меланина, пытаясь защитить более глубокие слои кожи от повреждения.

, является важным фактором окружающей среды. Когда кожа подвергается его воздействию, меланоциты вырабатывают больше меланина, пытаясь защитить более глубокие слои кожи от повреждения. У людей, склонных к родинкам, этот меланин имеет тенденцию к слипанию, образуя характерные пятна. Поэтому ничего удивительного, что у многих людей они есть на открытых участках кожи, в том числе и на руках.

имеет тенденцию к слипанию, образуя характерные пятна. Поэтому ничего удивительного, что у многих людей они есть на открытых участках кожи, в том числе и на руках. Родинки часто впервые появляются в детстве и могут стать более выраженными при частом пребывании на солнце. Они имеют тенденцию тускнеть в зимние месяцы или при отсутствии солнца и могут становиться менее заметными с возрастом.

Сами по себе родинки безвредны, но – чрезмерное пребывание на солнце без защиты может повысить риск повреждения кожи и развития рака кожи. Поэтому на солнце всегда лучше использовать солнцезащитный крем и защитную одежду.