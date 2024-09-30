Измена часто означает конец отношений. И изменники, как правило, делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными. Но достаточно одной ошибки, пишет Daily Star, для катастрофы.

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Подозрение в измене возникло после странной находки в гардеробе

Один мужчина заподозрил свою жену в измене, когда заметил кое-что необычное в гардеробе. Сначала он отмахнулся от этого, но начали появляться еще более странные вещи.

В своей заметке на Reddit мужчина рассказал, что все стало понятно примерно полгода назад, когда он наткнулся на "сложенную нижнюю рубашку" в комоде, которая, как он знал, не принадлежала ему. Но тогда он списал это на свою память – подумал, что это старая рубашка, о которой он просто забыл.

Но прошло 2 месяца, и он откопал в комоде пару джинсов, которые были "явно не его размера". А еще через несколько месяцев туда же попало чужое поло. Озадаченный и подозрительный, мужчина решил поговорить с женой. И ее реакция убедила, что она что-то скрывает.

Жена изменяет – так решил мужчина, когда нашел в гардеробе ряд странных вещей / Фото lookstudio@freepik

Я требовал ответов. Она говорила, что ничего не знает. Я начал с того, что спросил ее, почему она думает, что я расстроен. Она сразу перешла к "ты думаешь, что я тебе изменяю". Я попросил ее поставить себя на мое место и попытаться объяснить, как еще я могу интерпретировать эту картину. Она так и не ответила на вопрос,

– написал он.

При этом мужчина говорит, что все же доверяет жене. Но видит, как легко с ее уст слетает ложь: "Она выросла во властной семье и знает, как заметать следы".

В разгаре противостояния он потребовал заглянуть в ее телефон, но ничего не нашел. Он звонил родственникам своим и жены, пытаясь найти владельца таинственной одежды, но те не смогли ему ничего ответить. В конце концов, мужчина решил, что жена, видимо, таки изменяет ему.

Комментаторы на Reddit предлагали способы, как мужчина мог бы проверить верность своей жены, например – установить камеру на звонок, которая фиксировала бы, кто заглядывает в дом.