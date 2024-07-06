Его прозвище – Лео Урбан, он практикует "первобытный паркур", который предусматривает бег, прыжки и раскачивание в джунглях в увлекательной акробатической манере. О чем рассказывает и что показывает в своем инстаграме, где уже почти 2 миллиона подписчиков.

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Лео вырос в горах Андорры и уже почти 20 лет занимается паркуром и восхождениями, путешествуя по всему миру – чтобы лазить по деревьям, используя только голые руки и ноги. Большую часть своего времени он проводит на природе в одних штанах или шортах.

Лео начал заниматься паркуром и восхождениями в 2007, чтобы "восстановить связь" со своей уверенностью и попробовать что-то новое со своими друзьями. Он занимается восхождениями и в городских условиях, его самым высоким свободным подъемом стал 209-метровый небоскреб Tour Montparnasse в Париже. И все же Лео предпочитает лазание по деревьям, которые он называет природными небоскребами.

Ощущения – от мух и комаров, которые кусают тебя, до непосредственного контакта с материей – гораздо сильнее, когда ты ходишь и лазишь по следам животных. Это более увлекательно, чем здания или скалы,

– уверен мужчина.

И он всегда лазит босиком, потому что "обезьяны не носят обувь, поэтому идея в том, чтобы использовать ноги как руки". При этом Лео не считает, что тренируется (от 2 до 9 часов в день), потому что у него "нет никакой рутины", как и у животных. Все, мол, зависит от интуиции и ощущений.

Лео начал заниматься восхождениями, чтобы восстановить связь со своей уверенностью / Коллаж 24 Канала с фото @leo.urban

Он признает, что часто испытывает страх, но говорит, что это помогает ему прогрессировать и соединяться со своей "примитивной, животной и адреналиновой стороной".

Это всегда состояние стресса, неуверенности и страха. Ты задаешь себе много вопросов. Не умрешь ли ты, стоит ли оно того, и так далее. А потом, во время восхождения, все эти сомнения и страхи исчезают, освобождая место для действия и концентрации,

– делится мужчина.

Лео побывал везде: от индонезийских островов, лесов в Европе до пустынь в Африке, а его самое экстраординарное восхождение произошло в тропических лесах Амазонки в Эквадоре. Суматру, большой индонезийский остров, он называет своим любимым местом – из-за гигантских деревьев, лиановой сети и возможности прыгать.

Паркур в джунглях помогает Лео соединяться с "животной и адреналиновой стороной" себя / Коллаж 24 Канала с фото @leo.urban

Несмотря на ежедневные восхождения, Лео говорит, что редко получает травмы, последняя серьезная произошла более 10 лет назад. Однако он чуть не упал на Суматре, когда прыгал с дерева высотой 25 – 30 метров на ветку чуть ниже. Но обошлось лишь испугом.

Больше всего в восхождениях я люблю свободу. Возможность каждый раз идти дальше и отталкиваться от собственных границ,

– заключает Лео.

По его словам, восхождения прежде всего дают возможность освободить себя и восстановить связь со своим первоначальным "Я". А еще делает человека сильнее как физически, так и морально.