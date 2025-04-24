Исследование показало, что сладкие напитки ускоряют выпадение волос

Выпадение волос является сложной проблемой для многих мужчин. В основном причина является генетической, и мы мало что можем с этим сделать, но есть и влияние внешних факторов.

Это, скажем, стресс или – употребление слишком большого количества сладких напитков. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Потеря волос усиливается из-за употребления сладких напитков

В Университете Синьхуа, что в китайском Пекине, провели исследование, его результаты опубликованы в Nutrients Journal в январе 2023. Там идет речь о тревожной связи между чрезмерным потреблением сладких напитков и выпадением волос у мужчин.

Так почему сладкие напитки стимулируют выпадение волос? Ученые исследовали 1028 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Они проанализировали пищевые привычки и образ жизни этих людей, чтобы выявить факторы, потенциально связанные с облысением.

И исследование показало, что молодые мужчины, которые регулярно употребляли сладкие напитки, чаще страдали от выпадения волос. Была четкая корреляция между высоким потреблением этих напитков и ранними признаками алопеции, хотя пока что невозможно сделать вывод о наличии причинно-следственной связи.

от выпадения волос. Была четкая корреляция между высоким потреблением этих напитков и ранними признаками алопеции, хотя пока что невозможно сделать вывод о наличии причинно-следственной связи. Терять от 50 до 100 волос в день – это нормально, но сахар из напитков увеличивает это количество. Он вызывает повышение уровня инсулина и воспаление, нарушает естественные циклы роста и покоя волосяных фолликулов, вызывает скачки глюкозы – в результате всего этого волосы выпадают быстрее и растут слабыми.

Кроме генетики, внешние факторы также влияют и облысение, в частности и еда и напитки / Коллаж 24 Канала фото freepik

Повлияет ли изменение питания на выпадение волос

Выводы ученых наталкивают на вопрос, можем ли мы победить облысение, изменив свой рацион? То есть отказ от сахара – это хорошая стратегия? В общем, да – если это будет идти вкупе с формированием сбалансированной диеты с продуктами, богатыми витаминами и минералами, особенно железо.

Генетика и гормоны остаются основными причинами алопеции, но влияние внешних факторов, в частности диеты, в последние годы становится все более очевидным. Неправильные пищевые привычки, стресс, загрязнение окружающей среды и качество сна также связаны с ускоренным выпадением волос. Поэтому будьте осторожны в своей повседневной жизни и старайтесь убирать влияние этих факторов.

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