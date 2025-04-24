Дослідження показало, що солодкі напої прискорюють випадіння волосся

Випадіння волосся є складною проблемою для багатьох чоловіків. Здебільшого причина є генетичною, і ми мало що можемо з цим зробити, але є й вплив зовнішніх факторів.

Це, скажімо, стрес або – вживання занадто великої кількості солодких напоїв. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Утрата волосся посилюється через вживання солодких напоїв

В Університеті Сіньхуа, що у китайському Пекіні, провели дослідження, його результати опубліковані в Nutrients Journal у січні 2023. Там мовиться про тривожний зв'язок між надмірним споживанням солодких напоїв і випадінням волосся у чоловіків.

Тож чому солодкі напої стимулюють випадіння волосся? Вчені дослідили 1028 чоловіків віком від 18 до 45 років. Вони проаналізували харчові звички та спосіб життя цих людей, щоб виявити фактори, потенційно пов'язані з облисінням.

І дослідження показало, що молоді чоловіки, які регулярно вживали солодкі напої, частіше страждали від випадіння волосся. Була чітка кореляція між високим споживанням цих напоїв і ранніми ознаками алопеції, хоча поки що неможливо зробити висновок про наявність причинно-наслідкового зв'язку.

від випадіння волосся. Була чітка кореляція між високим споживанням цих напоїв і ранніми ознаками алопеції, хоча поки що неможливо зробити висновок про наявність причинно-наслідкового зв'язку. Втрачати від 50 до 100 волосин на день – це нормально, але цукор із напоїв збільшує цю кількість. Він викликає підвищення рівня інсуліну і запалення, порушує природні цикли росту і спокою волосяних фолікулів, спричиняє стрибки глюкози – у результаті всього цього волосся випадає швидше і росте слабким.

Окрім генетики, зовнішні фактори також впливають та облисіння, зокрема і їжа та напої / Колаж 24 Каналу фото freepik

Чи зміна харчування вплине на випадіння волосся

Висновки вчених наштовхують на питання, чи можемо ми перемогти облисіння, змінивши свій раціон? Тобто чи відмова від цукру – це хороша стратегія? Загалом, так – якщо це буде йти вкупі з формуванням збалансованої дієти з продуктами, багатими на вітаміни та мінерали, особливо залізо.

Генетика і гормони залишаються основними причинами алопеції, але вплив зовнішніх факторів, зокрема дієти, в останні роки стає все більш очевидним. Неправильні харчові звички, стрес, забруднення довкілля та якість сну також пов'язані з прискореним випадінням волосся. А тому будьте обережні у своєму повсякденному житті та намагайтеся прибирати впливи цих факторів.

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