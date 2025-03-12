Например, исследование 2013 года в США зафиксировало, что из группы 56 000 взрослых женщин за сутки в среднем спали на 11 минут больше, чем мужчины. Разница не впечатляет, не так ли? 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Сколько нужно спать мужчине, а сколько женщине

В соцсетях и СМИ обычно можно увидеть информацию, якобы мужчинам нужно меньше часов сна. Мол, скорость работы женского мозга выше, плюс вмешательство гормональных изменений, образа жизни и так далее. Но на самом деле нет достаточно четких научных аргументов, которые бы это подтверждали.

Так сколько же нужно спать мужчине и сколько женщине? Ответ зависит не только от пола, но и от возраста, образа жизни и тому подобное. Вот некоторые из основных факторов.

Бессонница. Она характерна для многих людей, особенно после стресса или у пожилых. Некоторые исследования подтверждали, что женщинам труднее заснуть, чем мужчинам.

Она характерна для многих людей, особенно после стресса или у пожилых. Некоторые исследования подтверждали, что женщинам труднее заснуть, чем мужчинам. Почему так? По словам Ребекки Роббинс из Гарвардской медицинской школы, женщины ощущают примерно в 5 раз больше проблем со сном из-за материнства, которое существенно нарушает циклы сна.

По словам Ребекки Роббинс из Гарвардской медицинской школы, женщины ощущают примерно в 5 раз больше проблем со сном из-за материнства, которое существенно нарушает циклы сна. Вот почему женщинам нужно на несколько минут больше времени, чтобы восстановиться утром, чем мужчинам. А опрос 2023 года среди 2000 взрослых вообще показал, что женщины вдвое чаще просыпаются недостаточно отдохнувшими.

Нужно ли мужчинам меньше сна, чем женщинам? / Фото DC Studio@freepik

Гормональные изменения. Они происходят и у мужчин, и у женщин, и влияют на качество сна, как и на многие другие аспекты жизни. В этом смысле гормон прогестерон может иметь решающее значение.

Они происходят и у мужчин, и у женщин, и влияют на качество сна, как и на многие другие аспекты жизни. В этом смысле гормон прогестерон может иметь решающее значение. Он связан с улучшением качества сна, но и имеет тенденцию снижать свой уровень перед менструацией – периодом, когда женщины имеют наибольшие проблемы с засыпанием. И это усиливается во время менопаузы.

но и имеет тенденцию снижать свой уровень перед менструацией – периодом, когда женщины имеют наибольшие проблемы с засыпанием. И это усиливается во время менопаузы. У мужчин же уровень прогестерона, как правило, ниже, но более стабильный.

Так, все же, сколько сна достаточно? Взрослые обычно нуждаются в 7 – 9 часах, хотя и этот показатель может варьироваться от человека к человеку. Здесь надо смотреть, высыпаемся ли мы – и это просто заметить по ощущению усталости на следующий день. Если она становится постоянной или очень изнурительной, это может быть признаком проблем со сном.

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