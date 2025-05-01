Жених стал звездой тиктока из-за одного забавного вопроса в последние минуты перед свадьбой

Эта свадебная история стала вирусной в тиктоке из-за забавного и, похоже, несвоевременного вопроса жениха. Соцсети содрогнулись от смеха, хотя – многие из мужчин почувствовали солидарность.

Все произошло утром в день свадьбы. 24 Канал со ссылкой на Newsweek расскажет подробнее.

Смотрите также Мужчина стал вирусным после видео, где он рыбачит в костюме за полчаса до своей свадьбы

Нужны ли свечи на свадебный торт?

Итак, в тиктоке завирусилось видео, где невеста сидит в машине утром своего важного дня и разговаривает по телефону со своим будущим мужем. И вот во время разговора он задает совершенно неожиданный вопрос.

Он спросил, нужно ли ему покупать свечи для свадебного торта. Эта простая фраза принесла клипу несколько сотен тысяч просмотров.

Нужны ли нам свечи... Не те, что с цифрами, а просто свечи, как на день рождения, для нашего свадебного торта?

– сказал он.

Женщина ответила: "Нет. Не нужны". И добавила, положив трубку: "И это происходит в тиктоке..."

Этот обмен мнениями заставил зрителей обдумывать выбор времени, логику и запутанный тон жениха. Ведь это так трогательно и странно одновременно, что жених за часы до свадьбы подумал о свечах как о самой пропущенной и важной детали.

Эта свадебная история заставила тикток хохотать – и сопереживать: смотрите видео bishopbrooklyn

Естественно, в комментариях люди начали делиться собственными предсвадебными моментами, в основном доказывая, что такой тип мышления в последнюю минуту не является редкостью. Ну, и без оригинальных советов не обошлось.