Согласно книге Эшли Вэнса "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего", именно на эту загадку прежде всего опирается Маск, когда проверяет своих потенциальных работников. О ней и ее возможных решениях рассказали на портале Quora.

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Ответили ли бы вы на вопрос Илона Маска во время собеседования

Вот ее формулировка: "Вы стоите на поверхности Земли. Далее проходите 1 милю на юг, 1 милю на запад и 1 милю на север. И оказываетесь там, откуда начали. Так где вы сейчас?"

Очевидным ответом у большинства людей является Северный полюс. Действительно, выполняя указанные в загадке движения именно на Северном полюсе, вы фактически путешествуете по сферическому треугольнику. Это фигура, образованная на поверхности сферы тремя большими дугами окружности, попарно пересекающимися в трех вершинах.

Однако тут есть фокус, потому что после этого Илон Маск спрашивает: "А где еще вы можете быть?" Тогда люди отвечают, что на Южном полюсе.

Однако на самом деле есть просто бесконечное количество мест, где вы могли бы оказаться рядом с Южным полюсом. Представьте себе круг с окружностью в 1 милю, в центре которого – Южный полюс. Если вы стартуете в миле к северу от этого круга, вы проедете милю на юг, милю на запад, полностью обогнете круг, а затем вернетесь за милю на север к начальной точке.

Первый ответ на загадку Маска – Северный полюс, и он правильный, но здесь есть фокус / Коллаж 24 Канала фото AP и Art Of Mathematics

Но! На этом решения не заканчиваются.

Представьте, что круг вокруг Южного полюса имеет длину не 1 милю, а полмили. Если бы вы стартовали за милю к северу от этого круга, то прошли бы милю на юг, милю на запад, дважды обошли бы круг в полмили, а потом вернулись бы на милю на север к месту старта.

Если бы круг был в треть мили, вы все равно могли бы начать за милю к северу от него, и вы бы объехали круг трижды. То же справедливо для любой дроби 1/n, где n – натуральное число, и в результате вы обойдете круг n раз.

Так что суть загадки Илона Маска не в простом ответе, а в том, чтобы выявить человека, который мыслит не только точно, но и шире, чем большинство других.

О чем еще спрашивает Илон Маск

На самом деле на собеседованиях у Маска звучат преимущественно технические вопросы, такие как:

Что такое композиты?

Какой размер целого числа в 32-битной системе?

Что такое нулевой указатель?

Как найти цикл в односвязном списке?

И так далее, в сторону усложнения. В дополнение ко всему этому, есть и стереотипные вопросы, такие как "почему вы хотите эту работу" или "кем вы видите себя через 5 лет".