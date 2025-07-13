Как защитить свой автомобиль от экстремальной летней жары: 5 критически важных нюансов

Вы можете справиться с жарой этим летом самостоятельно, а вот вашему автомобилю надо немного помочь. Не идет речи о чем-то чрезмерном, а лишь о бережном отношении.

Есть 5 критических нюансов, на которые стоит обратить особое внимание. О них расскажем на 24 Канале благодаря Financial Express.

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Бережем авто от летней жары: на какие 5 важных аспектов обратить внимание?

Кондиционер. В летние месяцы он часто работает интенсивнее, чем даже поршни двигателя. А если вашему авто уже несколько лет или у него значительный пробег – проверка системы кондиционирования еще более критично важна. Слабое охлаждение, неприятные запахи, неисправный компрессор – это распространенные проблемы, но еще хуже, если они возникают неожиданно. Поэтому предотвращайте это и прибегайте к профилактическому обслуживанию.

В летние месяцы он часто работает интенсивнее, чем даже поршни двигателя. А если вашему авто уже несколько лет или у него значительный пробег – проверка системы кондиционирования еще более критично важна. Слабое охлаждение, неприятные запахи, неисправный компрессор – это распространенные проблемы, но еще хуже, если они возникают неожиданно. Поэтому предотвращайте это и прибегайте к профилактическому обслуживанию. Давление в шинах. Горячий воздух расширяется, и это непосредственно влияет на шины вашей машины. Во время жары вы движетесь по нагретым дорогам, поэтому температура шин значительно возрастает, а это в свою очередь увеличивает внутреннее давление и нагрузку на стенки шин. Если на резине уже есть трещины или слабые места, дополнительное давление просто разорвет шину. Это чрезвычайно опасно, особенно на высоких скоростях. Чтобы избежать таких серьезных рисков, поддерживайте летом правильное давление в шинах.

Есть 5 критических нюансов для защиты автомобиля летом, на которые стоит обратить особое внимание / Фото freepik