Як захистити свій автомобіль від екстремальної літньої спеки: 5 критично важливих нюансів

Ви можете впоратися зі спекою цього літа самостійно, а от вашому автомобілю треба трохи допомогти. Не мовиться про щось надмірне, а лише про дбайливе ставлення.

Є 5 критичних нюансів, на які варто звернути особливу увагу. Про них розповімо на 24 Каналі завдяки Financial Express.

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Бережемо авто від літньої спеки: на які 5 важливих аспектів звернути увагу?

Кондиціонер. У літні місяці він часто працює інтенсивніше, ніж навіть поршні двигуна. А якщо вашому авто вже кілька років або воно має значний пробіг – перевірка системи кондиціонування ще більш критично важлива. Слабке охолодження, неприємні запахи, несправний компресор – це поширені проблеми, але куди гірше, якщо вони виникають несподівано. Тож запобігайте цьому та вдавайтеся до профілактичного обслуговування.

У літні місяці він часто працює інтенсивніше, ніж навіть поршні двигуна. А якщо вашому авто вже кілька років або воно має значний пробіг – перевірка системи кондиціонування ще більш критично важлива. Слабке охолодження, неприємні запахи, несправний компресор – це поширені проблеми, але куди гірше, якщо вони виникають несподівано. Тож запобігайте цьому та вдавайтеся до профілактичного обслуговування. Тиск у шинах. Гаряче повітря розширюється, і це безпосередньо впливає на шини вашої машини. Під час спеки ви рухаєтеся нагрітими дорогами, тож температура шин значно зростає, а це своєю чергою збільшує внутрішній тиск і навантаження на стінки шин. Якщо гума вже має тріщини або слабкі місця, додатковий тиск просто розірве шину. Це надзвичайно небезпечно, особливо на високих швидкостях. Щоб уникнути таких серйозних ризиків, підтримуйте влітку правильний тиск у шинах.

Є 5 критичних нюансів для захисту автомобіля влітку, на які варто звернути особливу увагу / Фото freepik