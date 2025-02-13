Но иногда люди узнают о них уже на посещении семейного психолога, когда может быть слишком поздно. Чтобы такого не произошло, 24 Канал благодаря GQ расскажет об одной из важных.

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Для счастливых и длительных отношений никогда этого не делайте

Вы никогда не думали об этом, не говорили, и с годами все это оставалось незамеченным. Но, говорит психолог Джеффри Бернстайн, это ошибка. Он напоминает об очевидных вещах, но они могут вас удивить.

Например, вы можете быть поражены тем, какой эффект способен иметь общий банковский счет. Или что ощущение, будто кто-то является всем твоим миром, совсем не такое позитивное, как вы думали. Или – что это миф, якобы счастливые пары никогда не спорят.

Эксперт рассказал и об одной привычке или установке, которая разрушает отношения, но о которой многие даже не догадываются. И действуют по ней, не осознавая этого. Это постоянные разговоры о себе.

Вы, наверняка, знаете, что сосредоточение всего внимания на себе – не лучший способ получить счастливые и длительные отношения. Но это все же случается, причем часто и не всегда одинаково.

Эта привычка годами оставалось незамеченной, но она разрушает ваши отношения / Фото katemangostar@freepik

Иногда бывает так, что кто-то просто монополизирует разговор, рассказывает о своих проблемах, желаниях, эмоциях – и не позволяет другому человеку участвовать.

А еще бывает, что человек искренне пытается сопереживать партнеру, понять и поддержать, и вместо того, чтобы выслушать, начинает рассказывать о похожем собственном опыте. И так выворачивает внимание на себя, сам того не осознавая.

Именно поэтому Бернстайн советует обратить внимание на эту практику и возвращаться к здоровому общению, когда вы действительно обращаете внимание на то, что говорит другой человек, и спрашиваете об этом.

Конечно, это должно быть взаимно, и когда вы в этом нуждаетесь, вы должны иметь такое же внимание от другой стороны. Только тогда отношения могут работать.

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