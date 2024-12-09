Женщина "наняла японского дедушку" на день и провела "лучшее время": о чем эта вирусная история

Американская писательница Айя Мейрок поделилась своим удивительным опытом аренды 58-летнего японца на сутки. Она подробно описала это событие, ведь была очень довольна.

Она воспользовалась тиктоком, чтобы больше людей узнали об этой истории. 24 Канал со ссылкой на Daily Star перескажет ее для вас.

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Как писательница провела время с арендованным японским дедушкой

Айя Мейрок оплатила услуги 58-летнего Казуши Сакураи. Она воспользовалась схемой, которую в Японии предлагает компания Ossan Rental, предоставляющая спутника. Женщина заверила зрителей, что "ничего странного или незаконного" здесь нет.

Писательница рассказала, что Казуши сдает себя в аренду 4 раза в неделю за 6 долларов в час для совершенно незнакомых людей. При этом ему даже не нужны деньги.

Вы можете нанять меня для жизненных советов, финансовых советов, шопинга, игр и так далее. Я люблю эту работу,

– говорит Казуши в видео.

Несколько лет назад он уволился с работы, а жена посоветовала ему "найти что-то другое". И он нашел Ossan Rental – а это компания, которую основал мужчина, что хотел "положить конец стереотипам о том, что пожилые мужчины неинтересны или нежелательны".

Женщина провела день с арендованным дедушкой и рассказала о своем опыте: смотрите видео aijamayrock

Он создал ее, чтобы показать, насколько интересными и умными могут быть пожилые мужчины. И я полностью согласна – я провела лучший день с Казуши, узнала о его жизни, услышала советы по карьере, любви, и увидела Японию его глазами,

– рассказала Айя.

Арендовать старшего мужчину может показаться странным, но, говорит женщина, это же способ для разных поколений объединиться, принести пользу друг другу и учиться друг у друга.

На сайте Ossan Rental указано, что компания получила от своих клиентов широкий спектр запросов относительно услуг. Это общение, выслушивание жалоб, сопровождение, совместные занятия спортом, советы по карьере, уборка, исправление эссе, вождение, любовные советы, туристическая информация, вынос мусора, выгул домашних животных, покупки и многое другое.