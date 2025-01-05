Зумеры и миллениалы отвергают новогодние обещания ради вирусных "зимних арок": что же это такое

Новый год часто воспринимают как время, когда следует ставить себе новые цели. Однако большинство людей на самом деле не склонны дальше их придерживаться – уже после первого месяца.

В попытке переосмыслить этот подход в сети появился новый велнес-тренд – Winter Arc, "зимняя арка". 24 Канал со ссылкой на New York Post рассказывает подробнее.

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Что такое зимняя арка

Этот вызов для постановки целей создали в интернете инфлюенсеры из сфер фитнеса и велнеса. Только в инстаграме есть более 400 тысяч постов с тегом #winterarc, а в тиктоке – уже почти 600 тысяч.

Однако не существует универсального подхода или стандартного определения. Для сторонников Winter Arc предполагает использование первых холодных и темных месяцев осенне-зимнего сезона для углубления в себя и движения к своим целям, чтобы достичь их до 1 января, то есть до Нового года.

Причем участники должны быть чрезвычайно дисциплинированными и жесткими на пути к своим целям.

Вот пример, как человек рассказывает о своем участии в зимней арке: смотрите видео carlyupgraded

Лаура Галебе из Glowup Series публикует видео в социальных сетях, где рассказывает о своем опыте участия в зимней арке. В это время она "ежедневно ходила пешком, весла дневник и придерживалась процедур ухода за кожей и оздоровления". И это, мол, очень изменило ее "как ментально, так и физически".

Некоторые говорят, что зимнюю арку можно начинать уже в октябре, но на самом деле начинать никогда не поздно. И лучший способ – это ежедневно выделять время для работы над своими целями, активно планировать и составлять график выполнения каждого обязательства.

Только цели себе ставить надо разумные, реалистичные, которых можно достигать изо дня в день. И не бояться непредсказуемых обстоятельств, которые могут заставить вас пропустить день или не достичь определенной цели. Просто вы должны быть готовы продолжить с того места, где остановились, на следующий день.

Winter Arc предусматривает углубление в себя и движение к своим целям в первые месяцы холодного сезона / Фото prostooleh@freepik

Подводя итоги:

Ставьте реалистичные и достижимые цели.

Планируйте распорядок дня и время в расписании на цели заранее.

Смиритесь, что вы можете пропустить день.

Найдите уютные и удобные способы оставаться активными.

Элиот Беркман, профессор в Университете штата Орегон, говорит, что прогресс в достижении целей, а не просто достижение, является полезным. Он может обеспечить "положительные эмоции, ощущение цели и смысла, а также активность и автономию".