У спробі переосмислити цей підхід у мережі з'явився новий велнес-тренд – Winter Arc, "зимова арка". 24 Канал із посиланням на New York Post розповідає докладніше.

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Що таке зимова арка

Цей виклик для постановки цілей створили в інтернеті інфлюенсери зі сфер фітнесу та велнесу. Тільки в інстаграмі є понад 400 тисяч постів із тегом #winterarc, а в тіктоці – вже майже 600 тисяч.

А проте не існує універсального підходу або стандартного визначення. Для прихильників Winter Arc передбачає використання перших холодних і темних місяців осінньо-зимового сезону для заглиблення в себе і руху до своїх цілей, щоб досягти їх до 1 січня, тобто до Нового року.

Причім учасники мають бути надзвичайно дисциплінованими та жорсткими на шляху до своїх цілей.

Ось приклад, як людина розповідає про свою участь у зимовій арці: дивіться відео carlyupgraded

Лаура Галебе з Glowup Series публікує відео у соціальних мережах, де розповідає про свій досвід участі у зимовій арці. У цей час вона "щодня ходила пішки, весла щоденник і дотримувалася процедур догляду за шкірою та оздоровлення". І це, мовляв, дуже змінило її "як ментально, так і фізично".

Дехто каже, що зимову арку можна починати вже в жовтні, але насправді починати ніколи не пізно. І найкращий спосіб – це щодня виділяти час для роботи над своїми цілями, активно планувати й складати графік виконання кожного зобов'язання.

Тільки цілі собі ставити треба розумні, реалістичні, яких можна досягати з дня у день. І не боятися непередбачуваних обставин, що можуть змусити вас пропустити день або не досягти певної мети. Просто ви маєте бути готовим продовжити з того місця, де зупинилися, наступного дня.

Winter Arc передбачає заглиблення в себе і рух до своїх цілей у перші місяці холодного сезону / Фото prostooleh@freepik

Підсумовуючи:

Ставте реалістичні та досяжні цілі.

Плануйте розпорядок дня і час у розкладі на цілі заздалегідь.

Змиріться, що ви можете пропустити день.

Знайдіть затишні та зручні способи залишатися активними.

Еліот Беркман, професор в Університеті штату Орегон, каже, що прогрес у досягненні цілей, а не просто досягнення, є корисним. Він може забезпечити "позитивні емоції, відчуття мети та сенсу, а також активність і автономію".