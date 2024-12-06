Найважливіша навичка для порятунку стосунків, які звернули не туди

Існує важлива навичка, яка допомагає створювати, зміцнювати та підтримувати зв'язок у парі протягом тривалого часу. А це дуже важливо, адже через кілька років після початку стосунків ми вже не ті, що на початку.

Життя ускладнюється, а зв'язок у парі може потроху слабшати, поки не дійде до розриву. Запобігти цьому можна за допомогою особливої навички, про яку розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Цікавість і зв'язок не тільки рятують, а й посилюють стосунки

Психологиня Дженніс Вільгауер каже, що найкраща навичка для роботи над зв'язком, для побачень і для міцних стосунків – це здатність підтримувати та розвивати цікавість у парі.

Це проявляється через запитання. Коли ми ставимо запитання людині, з якою зустрічаємося, ми можемо багато чого дізнатися про неї, про її інтереси, цілі, плани та потреби. Це найкращий спосіб проявити зацікавленість і зміцнити комунікацію.

Цікавість пов'язана з бажанням відкрити або дізнатися більше про іншу людину. Це особливо важливо під час знайомства, але це також важлива вправа і в тривких стосунках, особливо коли відбуваються серйозні зміни (переїзд, нова робота, діти тощо).

Найкраща навичка для міцних стосунків – це здатність підтримувати та розвивати цікавість у парі / Фото freepik

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Допитливість не тільки надає вам важливу інформацію і робить вас кращим співрозмовником, але також сигналізує про зацікавленість, відкритість та емоційний інтелект – а це якості, які створюють глибші стосунки,

– запевняє експертка.

Коли ми підживлюємо цю цікавість, то будуємо емоційну близькість і зберігаємо стосунки цікавими та веселими. Бо ж питання можуть відкрити багато розмов з гумором і в легкій формі.

А от відсутність цікавості й відмова від запитань може бути тривожним сигналом у знайомствах і стосунках, оскільки може свідчити, що людина зацікавлена хіба що в собі. Коли ви не ставите запитань, не спілкуєтеся, не цікавитеся своєю парою, не помічаєте змін, які вона переживає – це зрештою призводить до того, що стосунки поступово згасають.

Тому Вільгауер рекомендує постійно практикувати допитливість – це про активне слухання, відкриті питання, присутність тощо.