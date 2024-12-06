Важнейший навык для спасения отношений, которые свернули не туда

Существует важный навык, который помогает создавать, укреплять и поддерживать связь в паре в течение длительного времени. А это очень важно, ведь через несколько лет после начала отношений мы уже не те, что в начале.

Жизнь усложняется, а связь в паре может понемногу ослабевать, пока не дойдет до разрыва. Предотвратить это можно с помощью особого навыка, о котором расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Интерес и связь не только спасают, но и усиливают отношения

Психолог Дженнис Вильхауэр говорит, что лучший навык для работы над связью, для свиданий и для крепких отношений – это способность поддерживать и развивать интерес в паре.

Это проявляется через вопросы. Когда мы задаем вопросы человеку, с которым встречаемся, мы можем многое узнать о нем, о его интересах, цели, планы и потребности. Это лучший способ проявить заинтересованность и укрепить коммуникацию.

Любопытство связано с желанием открыть или узнать больше о другом человеке. Это особенно важно во время знакомства, но это также важное упражнение и в длительных отношениях, особенно когда происходят серьезные изменения (переезд, новая работа, дети и так далее).

Лучший навык для крепких отношений – это способность поддерживать и развивать интерес в паре / Фото freepik

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Любознательность не только предоставляет вам важную информацию и делает вас лучшим собеседником, но также сигнализирует о заинтересованности, открытость и эмоциональном интеллекте – а это качества, которые создают глубокие отношения,

– уверяет эксперт.

Когда мы подпитываем это любопытство, то строим эмоциональную близость и сохраняем отношения интересными и веселыми. Ведь вопросы могут открыть много разговоров с юмором и в легкой форме.

А вот отсутствие любопытства и отказ от вопросов может быть тревожным сигналом в знакомствах и отношениях, поскольку может свидетельствовать, что человек заинтересован разве что в себе. Когда вы не задаете вопросов, не общаетесь, не интересуетесь своей парой, не замечаете изменений, которые она переживает – это в конце концов приводит к тому, что отношения постепенно угасают.

Поэтому Вильхауэр рекомендует постоянно практиковать любознательность – это про активное слушание, открытые вопросы, присутствие и тому подобное.