Ба більше, кохання не завжди достатньо, щоб стосунки працювали в довгостроковій перспективі. На щастя, можна покращити свої шанси на успіх завдяки уважності до певних ознак, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Зверніть увагу на ці якості – вони є основою квітучих стосунків

Чи потрібне кохання для щасливих стосунків? Безумовно. Але навіть якщо ви когось дуже сильно кохаєте, фундамент, на якому базується союз, може не мати всіх необхідних стовпів.

Ось чому експерти та дослідження сходяться на думці, що немає нічого кращого за дружбу, яка була б в основі квітучих стосунків. І, на думку психологів із PsychCentral, є якості, на які слід звертати увагу під час пошуку супутника життя.

Примітно, що ці якості майже такі ж самі, як і ті, які ви хотіли б бачити у своїх найкращих друзях. І саме тому ми можемо вважати їх ознаками того, що ви знайшли свою другу половинку і людину, з якою ви напевно розділите решту свого життя.

На думку психологів, є якості, на які слід звертати увагу під час пошуку супутника життя / Фото freepik

Отже, ви повинні прагнути, щоб ваша пара ефективно спілкувалася з вами. І не тільки висловлювала свої почуття, думки й проблеми, але й слухала вас, ставлячи себе на ваше місце. Це й означає бути емпатичним.

з вами. І не тільки висловлювала свої почуття, думки й проблеми, але й слухала вас, ставлячи себе на ваше місце. Це й означає бути емпатичним. Повага до вас загалом, ваших обмежень, ваших емоцій тощо – ще одна безпомилкова ознака того, що ви знайшли правильну людину.

до вас загалом, ваших обмежень, ваших емоцій тощо – ще одна безпомилкова ознака того, що ви знайшли правильну людину. Важливо також, щоб людина була достатньо впевненою у собі, щоб визнавати свої помилки та слабкості. І щоб вона була готова розвиватися і відкривати свій розум для інших поглядів, та була здатна приймати вашу думку.

Ось із цими якостями ви дійсно зможете створити здорові, щасливі стосунки, які з набагато більшою ймовірністю триватимуть все життя. Якщо поруч з вами є така людина – все буде добре.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або психологічна консультація, обов’язково зверніться до фахівця.