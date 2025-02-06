Це ще й важіль для важливих фізіологічних процесів. Адже звичка триматися за руки має цілу низку позитивних ефектів, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Як звичайне тримання за руки може покращити ваше життя
- Заспокоєння. Якщо ви зі своєю половинкою, і вас щось злякало – ви можете несвідомо схопитися за руки або торкнутися в інший спосіб. Це умовний рефлекс, і він допомагає нормалізувати серцебиття після раптового переляку, оскільки тримання за руки знижує рівень гормонів і заспокоює. Тримання за руки також допомагає усунути тривогу, даючи змогу відчути себе в безпеці та розслабитися.
- Біль. Ми часто несвідомо тримаємо когось за руку, коли відчуваємо сильний біль. Насправді триматися за руки – це інстинктивна поведінка, до якої ми прагнемо, бо вона зменшує стрес і полегшує біль. Тримання за руки, звичайно, не зменшує інтенсивність болю, але полегшує його сприйняття.
- Упевненість. Тримання за руки з коханою людиною – це символічний спосіб проявити повагу і турботу. Ми часто тримаємо людину за руку, коли вона натрапляє на складне завдання, щоб показати, що ми поруч, і це інстинктивний акт. Тримання за руки – дуже важливий спосіб допомогти людям почуватися впевненіше.
Що відбувається з вами, коли ви тримаєте за руку кохану людину? / Фото freepik
- Старіння. Гормон кортизол відповідає за те, що ми відчуваємо стрес і напругу, а ще він допомагає виробленню андрогенів, які стимулюють роботу сальних залоз. Тобто можуть виникати проблеми зі шкірою, які прискорюють старіння. Ось чому стрес так шкідливий. Та тримаючись за руки з коханою людиною, ви знижуєте рівень кортизолу, що може покращити стан вашої шкіри та сповільнювати старіння.
- Довіра. На додаток до зниження рівня кортизолу, тримання за руки також підвищує рівень окситоцину, гормону щастя. Коли ваш мозок виділяє більше окситоцину, у вас посилюється довіра до іншої людини та змушує вас закохуватися ще більше. Тож якщо ви щойно розпочали стосунки (або щойно посварилися) і вам потрібно посилити (відновити) довіру, частіше тримайтеся за руки.
- Безсоння. Коли ви тримаєте за руку людину, яку любите і якій довіряєте, ваші нерви заспокоюються. Ось чому це може допомогти проти безсоння.
Отже, цей простий дотик руками може значно покращити ваш настрій, зменшити стрес і навіть зміцнити стосунки. Це маленький жест, що має велику силу.