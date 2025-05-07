Конклав – особлива подія, а отже й вбрання має бути відповідним, зазначає 24 Канал. Під час нього кардинали вбираються у незвичне літургійне вбрання, яке демонструє всю урочистість, а також священний характер того, що відбувається за зачиненими дверима.

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У що одягаються кардинали під час конклаву

Пройдімось по основних моментах, з яких складається образ кардинала під час конклаву. Кожен з них – не випадковий і має своє символічне значення.

Сутана. Передовсім кардиналів ми бачимо у довгій червоній сутані. Це мантія, яка сягає до щиколоток. А символізує вона кардинальський сан. Що стосується кольору, то він вказує, що перед нами людина, котра за віру готова пролити свою кров.

Підрясник. Сутану покриває роше – підрясник – біле вбрання з мереживним оздобленням. Зауважимо, що мереживо виготовляють відповідно до вподобань кардинала.

Це цікаво! Раніше роше шили вручну. Нині їх виготовляють машинним способом з економічних міркувань та для довговічності.

Моцетта. А вже поверх сутани кардинали накидають червону моцетту. Це коротка накидка, до ліктя, яка закриває плечі, а також застібається спереду. Вона, як правило, має 9 або 10 ґудзиків.

Моцетта символізує владу та юрисдикцію, адже це вбрання вищого духовенства – єпископів, кардиналів і самого Папи Римського. Моцетта не просто так накинута на плечі. Це символ того, що кардинал готовий нести тягар керівництва Церквою.



Червоний колір у вбранні символізує жертовність / Фото CNS/Vatican Media

Фасція. Мовиться про червоний пояс, який кардинали носять навколо талії поверх сутани. Зав'язують його на лівому боці.

А от фасція уособлює чистоту, цнотливість, а також духовну дисципліну. Цей ремінь оточує та скріплює тіло, символізуючи самоконтроль та відданість Богові кардинала.

Нагрудний хрест. Також на кардиналах можна буде побачити нагрудний хрест з дерева, який висить на шнурку. Як правило, останній зеленого кольору з золотим оздобленням.

Цей хрест – символ жертви Христа, а також заклик кардинала наслідувати любов і страждання Ісуса. Те, що хрест близько до серця, – символ віри, відданості, а також ролі кардинала як пастиря. Того, хто веде вірян до їхнього спасіння.

Зауважимо, що Лізі Крістл, художниця по костюмах "Конклаву", внесла певні корективи в те, у що були одягнені кардинали. Зокрема, стосувалось це хрестів, пише Variety.

"Спільною мовою є хрест", – розповіла вона та зазначила, що в одних були золоті хрести, а в інших – срібні.

Так, у ліберальних персонажів Ральфа Файнса та Стенлі Туччі були прості срібні хрестики. Натомість від дерев'яних вирішили відмовитись, адже "це виглядає трохи по-дитячому" на камеру.



Вбрання кардиналів під час конклаву / Фото AP

Біретта. Мовиться про традиційний капелюх з трьома або чотирма вертикальними крисами. Його кардинали надягають під час певних частин конклаву. А от знімають цей головний убір під час молитви, а також під час входу до Сикстинської капели для безпосереднього голосування.

Якщо говорити про біретту, то вона уособлює церковну владу та честь, яку дарують кардиналам як знак їхньої гідності. Червоний колір пов'язаний з мучеництвом. А чому чотири кути? Іноді їх інтерпретують як символ чотирьох чеснот кардиналів: розсудливість, справедливість, сила духу, а також поміркованість або ж – універсальної місії Церкви.

Це цікаво! Під час молитви біретту знімають, щоб продемонструвати своє смирення перед Богом.

Зуккетто. Також на головах кардиналів можна побачити зуккетто – невелику тюбетейку.

Зуккетто – символ посвяти кардинала Богу та Церкві. Вона покриває маківку голови на знак покори божественній владі. Постійне носіння цього головного убору – демонстрація постійної відданості кардинала своїм священним обов'язкам.

На кардиналах перед входом до Сикстинської капели, де проводитиметься голосування, можна побачити червону сутану, пояс, нагрудний хрест і зуккетту. Водночас можна не побачити моцетту та біретту, адже в основному увага зосереджена саме на голосуванні.



Під час молитви головні убори знімають / Фото CNS photo/Chris Warde-Jones

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Саме вбрання залишається формальним. Водночас воно не втрачає свою практичність для обмеженої, а також напруженої атмосфери, яка може витати під час конклаву.