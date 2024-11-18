Стів Хорн, генеральний директор GSF Car Parts, зазначив, що водіям слід переконатися, що компоненти їхнього автомобіля, яким часто не приділяється належна увага, перебувають в належному стані. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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На що звернути увагу водіям

Він зауважив, що для його компанії надзвичайно важливо ділитись порадами, які допоможуть водіям залишатись у безпеці. А також хитрощами, які дозволять підтримувати транспортні засоби у належному стані.

Дотримання цих порад з настанням холодних місяців лише сприятиме продовженню терміну служби ваших автомобілів та забезпечить безпеку вам і вашим пасажирам,

– наголосив Хорн.

Щоб полегшити початок подорожі по снігу або ожеледиці, GSF Car Parts рекомендує водіям змащувати гумові ущільнювачі, які оточують кожну з дверей автомобіля.

Хоча це завдання може здатися тривіальним, додавання невеликої кількості мастила до цих ущільнювачів може допомогти запобігти утворенню льоду на них.

Це може легко призвести до заклинювання дверей, що, своєю чергою, може призвести до стресу та потенційних травм у водіїв, які намагатимуться вивільнити їх силою.

З усім тим, водії повинні переконатися, що вони використовують мастило на силіконовій основі при підготовці дверей автомобіля до холодів.

Альтернативні мастила, такі як WD-40, мають схожий ефект, але можуть призвести до того, що гума, з якої виготовлені ущільнювачі, з часом погіршиться, що в кінцевому підсумку призведе до необхідності їх заміни.

Щоб уникнути пошкодження автомобіля, водії повинні перевіряти етикетку мастила, яке вони збираються використовувати, перш ніж застосовувати його.

Узимку можуть замерзати дверцята автомобіля / Фото freepik

Зверніть увагу на щітки склоочисників

Разом з тим, GSF Car Parts рекомендує водіям переконатися, що щітки склоочисників, встановлені на їхніх автомобілях, перебувають у належному стані.

Як правило, не варто використовувати склоочисники на вкритому льодом лобовому склі. Водночас зношені щітки можуть бути особливо неефективними при вичищанні залишків снігу після того, як водій очистив скло від снігу.

Водії повинні уважно оглянути щітки на предмет наявності тріщин або пошкоджень, або запустити склоочисники, прислухаючись до скреготу, коли вони проходять по вітровому склу.

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Прислухайтесь до цих порад. Вони допоможуть мінімізувати дискомфорт, пов'язаний з керуванням авто взимку. Особливо тоді, коли ви не можете потрапити всередину, бо дверцята нагло замерзли вночі.