Мовиться про sit-up (підйом тулуба), пише 24 Канал із посиланням на GQ. Це класична вправа, яка не перестає кидати нам виклик та є однією з найпопулярніших. Однак є нюанс – неправильна техніка виконання може призвести до травм.

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Що треба знати про базову вправу на прес

Sit-up – це вправа, яку ми починаємо, лежачи на підлозі зі зігнутими колінами та рівною стопою на землі. Рух, здавалося б, простий: ми повинні підняти верхню частину тіла силою нашого преса і підняти руки до ніг, не встаючи з підлоги. Ми також можемо залишити руки за головою або покласти їх на плечі.

Що стосується ефективності, то перша перевага очевидна: зміцнення преса. А завдяки цьому ми також здобуваємо й інші переваги – кращий баланс, стабільність, рухливість, поставу і загалом вищий рівень фізичної підготовки. Плюс – це вправа, яка не вимагає жодного обладнання.

За правильного виконання sit-up працює набагато більше, ніж просто на прес. Ця вправа сприяє розвитку сили м'язів, зокрема прямого м'яза живота (це якраз те, що ми називаємо "кубиками"). Це основний м'яз, з яким ми працюємо під час sit-ups, хоча вони також дозволяють зміцнити й косі м'язи з боків нашого тулуба, і поперечні м'язи живота, і навіть згиначі стегна, які відповідають за повсякденні рухи, такі як сидіння або нахили, оскільки дозволяють рухати та згинати ноги.

Sit-up – класична вправа, яка не перестає кидати нам виклик та є однією з найпопулярніших / Фото prostooleh@freepik

Тож як правильно робити sit-ups

Для виконання sit-up ми повинні враховувати певні нюанси у вашій техніці. Це ті речі, з якими ми маємо бути особливо обережними, якщо не хочемо травмуватися або відчувати дискомфорт після тренування.

Одна з найкорисніших порад ось яка: в другій частині вправи опускатися слід повільно і контрольовано. Не прискорюючи спуск, ми зможемо краще активізувати всю область живота, і буде важче втратити гарну поставу.

і контрольовано. Не прискорюючи спуск, ми зможемо краще активізувати всю область живота, і буде важче втратити гарну поставу. І в жодному разі не треба робити багато повторень швидко і погано. Завжди ефективніше робити менше повторень, але робити їх сумлінно, ніж робити забагато й без огляду на техніку.

швидко і погано. Завжди ефективніше робити менше повторень, але робити їх сумлінно, ніж робити забагато й без огляду на техніку. Багато людей після виконання sit-up відчувають біль у шиї. Це тому, що вони не тримають шию в нейтральному положенні під час руху. Наша шия завжди має бути вирівняна з рештою хребта.

І останнє, про що ми повинні пам'ятати: всі зусилля треба прикладати саме на тулуб. Ні на спину, ні на руки. Ми повинні напружити тулуб, активувати та тримати в такому стані під час кожного повторення.

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