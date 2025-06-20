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Gentleman Гід по стилю Якщо немає техпаспорта: ось що треба робити, щоб відновити документ у кілька простих кроків
20 червня, 06:56
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Якщо немає техпаспорта: ось що треба робити, щоб відновити документ у кілька простих кроків

Едуард Хомченко
Основні тези
  • Для відновлення техпаспорта потрібно звернутися до сервісного центру МВС з паспортом, ІПН і документами, що підтверджують право власності на авто.
  • Після подачі заяви та сплати зборів новий документ зазвичай видають того ж дня або протягом 1 – 3 днів.

Техпаспорт, офіційно кажучи – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, є дуже важливим документом. Без нього не можна їздити на машині.

Але що робити, якщо авто є, а техпаспорта на нього немає? 24 Канал розповість про це з посиланням на Постанову КМУ №1388 та сайт Головного сервісного центру МВС.

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Ось кроки, які вам потрібно зробити, щоб відновити техпаспорт в Україні у 2025 році

Техпаспорта на автомобіль може не бути у вас із цілої низки причин – чи ви його загубили, чи його у вас вкрали, чи він зіпсувався, а чи залишився у попереднього власника тощо. Та у цій ситуації немає підстав панікувати – все можна виправити.

  • Зверніться до сервісного центру МВС. Підіть до будь-якого, не обов’язково за місцем реєстрації, можна обрати найближчий. Також можна записатися онлайн – або взяти талон на місці.
  • У сервісний центр візьміть із собою документи. Вам потрібні: паспорт (або інші посвідчення особи державного зразка), ідентифікаційний код (ІПН), і щось, що підтверджує, що авто ваше (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Якщо техпаспорт вкрали, слід мати довідку з поліції. Якщо техпаспорт залишився у попереднього власника, потрібен договір про зміну права власності.
  • Отже, ви взяли документи й прийшли в сервісний центр – тепер подавайте відповідну заяву. Зразок вам дадуть на місці. Там само слід сплатити потрібні суми за послугу та бланки, і показати на вимогу відповідні квитанції.

Що робити, якщо авто є, а техпаспорта на нього немає / Фото freepik

От, у принципі, і все. Після цього вам потрібно буде тільки трохи зачекати. Зазвичай новий документ видають навіть того самого дня, але може бути й за 1 – 3 дні.

Зауважте, якщо мовиться про ситуацію, коли автомобіль новий або вперше ввезений з-за кордону – потрібно пройти процедуру першої реєстрації. Це трохи складніше, може знадобитися митне оформлення.

Щодо цін на техпаспорт24 Канал вже докладно описував їх. Але завжди перевіряйте актуальну інформацію на сайті МВС або телефонуйте до сервісного центру. Це допоможе уникнути сюрпризів. І не зволікайте – нагадаємо ще раз, без техпаспорта їздити не можна.