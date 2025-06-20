Якщо немає техпаспорта: ось що треба робити, щоб відновити документ у кілька простих кроків

Техпаспорт, офіційно кажучи – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, є дуже важливим документом. Без нього не можна їздити на машині.

Але що робити, якщо авто є, а техпаспорта на нього немає? 24 Канал розповість про це з посиланням на Постанову КМУ №1388 та сайт Головного сервісного центру МВС.

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Ось кроки, які вам потрібно зробити, щоб відновити техпаспорт в Україні у 2025 році

Техпаспорта на автомобіль може не бути у вас із цілої низки причин – чи ви його загубили, чи його у вас вкрали, чи він зіпсувався, а чи залишився у попереднього власника тощо. Та у цій ситуації немає підстав панікувати – все можна виправити.

Зверніться до сервісного центру МВС. Підіть до будь-якого, не обов’язково за місцем реєстрації, можна обрати найближчий. Також можна записатися онлайн – або взяти талон на місці.

Підіть до будь-якого, не обов’язково за місцем реєстрації, можна обрати найближчий. Також можна записатися онлайн – або взяти талон на місці. У сервісний центр візьміть із собою документи . Вам потрібні: паспорт (або інші посвідчення особи державного зразка), ідентифікаційний код (ІПН), і щось, що підтверджує, що авто ваше (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Якщо техпаспорт вкрали, слід мати довідку з поліції. Якщо техпаспорт залишився у попереднього власника, потрібен договір про зміну права власності.

. Вам потрібні: паспорт (або інші посвідчення особи державного зразка), ідентифікаційний код (ІПН), і щось, що підтверджує, що авто ваше (договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину тощо). Якщо техпаспорт вкрали, слід мати довідку з поліції. Якщо техпаспорт залишився у попереднього власника, потрібен договір про зміну права власності. Отже, ви взяли документи й прийшли в сервісний центр – тепер подавайте відповідну заяву. Зразок вам дадуть на місці. Там само слід сплатити потрібні суми за послугу та бланки, і показати на вимогу відповідні квитанції.

Що робити, якщо авто є, а техпаспорта на нього немає / Фото freepik

От, у принципі, і все. Після цього вам потрібно буде тільки трохи зачекати. Зазвичай новий документ видають навіть того самого дня, але може бути й за 1 – 3 дні.

Зауважте, якщо мовиться про ситуацію, коли автомобіль новий або вперше ввезений з-за кордону – потрібно пройти процедуру першої реєстрації. Це трохи складніше, може знадобитися митне оформлення.

Щодо цін на техпаспорт – 24 Канал вже докладно описував їх. Але завжди перевіряйте актуальну інформацію на сайті МВС або телефонуйте до сервісного центру. Це допоможе уникнути сюрпризів. І не зволікайте – нагадаємо ще раз, без техпаспорта їздити не можна.