Але ж існують чіткі державні тарифи, чітко регульовані – просто посередники можуть завищувати ціни, а ще ж є додаткові послуги. 24 Канал із посиланням на дані порталів Верховної Ради України та Міністерства внутрішніх справ розповість, що до чого.

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Ось офіційні ціни на автомобільні техпаспорти в Україні у 2025 році

Розглянемо офіційні розцінки – тобто ціни, які можна побачити на сайті сервісного центру МВС. Знання цих тарифів допоможе уникнути переплат і спростить процес реєстрації.

Отже, скільки коштує техпаспорт і які ще витрати можуть виникнути?

Офіційна вартість бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 540 гривень. Ця сума актуальна для всіх легкових авто, але також може бути змінною навіть у поточному році – бо її встановлює виробник бланків "Поліграфічний комбінат "Україна", відштовхуючись від вартості, власне, виробництва.

про реєстрацію транспортного засобу – 540 гривень. Ця сума актуальна для всіх легкових авто, але також може бути змінною навіть у поточному році – бо її встановлює виробник бланків "Поліграфічний комбінат "Україна", відштовхуючись від вартості, власне, виробництва. Далі – сама послуга реєстрації чи перереєстрації, вона коштує 350 гривень, про що можна прочитати у Постанові КМУ №795.

чи перереєстрації, вона коштує 350 гривень, про що можна прочитати у Постанові КМУ №795. За нові номерні знаки доведеться додати ще 350 гривень.

доведеться додати ще 350 гривень. Ще, якщо треба, роблять експертний огляд, і за нього платять близько 270 гривень плюс 54,36 гривні за бланк результатів.

І не забуваймо, що за всі сплати може бути ще невеличка комісія банку.

Які державні тарифи на виготовлення технічного паспорта автомобіля в Україні у 2025? / Фото freepik

Важливо, що для першої реєстрації встановлено державою обов'язковий пенсійний збір. Це 3 – 5% від вартості авто (якщо воно коштує до 499 620 гривень, то 3%, якщо до 878 120 гривень – 4%, а якщо більше – 5%). За електромобілі такого не платять.

Зверніть увагу, ось розрахунок вартості для першої реєстрації легкового авто, до прикладу: ви витратите 1240 гривень – це бланк техпаспорта за 540, послуга за 350 і номери за 350.

Ще раз наголосимо, що офіційні розцінки однакові по всій Україні, тому переплата можлива лише через додаткові послуги або послуги посередників. Оформлення техпаспорта в Україні у 2025 році є достатньо прозорим, якщо ви звертаєтеся до державних установ.