Если нет техпаспорта: что нужно делать, чтобы восстановить документ за несколько простых шагов

Техпаспорт, официально говоря – свидетельство о регистрации транспортного средства, является очень важным документом. Без него нельзя ездить на машине.

Но что делать, если авто есть, а техпаспорта на него нет? 24 Канал расскажет об этом со ссылкой на Постановление КМУ №1388 и сайт Главного сервисного центра МВД.

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Вот шаги, которые вам нужно сделать, чтобы восстановить техпаспорт в Украине в 2025 году

Техпаспорта на автомобиль может не быть у вас по целому ряду причин – вы его потеряли, его у вас украли, он испортился, остался у предыдущего владельца и тому подобное. Но в этой ситуации нет оснований паниковать – все можно исправить.

Обратитесь в сервисный центр МВД. Пойдите в любой, необязательно по месту регистрации, можно выбрать ближайший. Также можно записаться онлайн – или взять талон на месте.

Пойдите в любой, необязательно по месту регистрации, можно выбрать ближайший. Также можно записаться онлайн – или взять талон на месте. В сервисный центр возьмите с собой документы . Вам нужны: паспорт (или другие удостоверения личности государственного образца), идентификационный код (ИНН), и что-то, подтверждающее, что авто ваше (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и так далее). Если техпаспорт украли, следует иметь справку из полиции. Если техпаспорт остался у предыдущего владельца, нужен договор о смене права собственности.

. Вам нужны: паспорт (или другие удостоверения личности государственного образца), идентификационный код (ИНН), и что-то, подтверждающее, что авто ваше (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и так далее). Если техпаспорт украли, следует иметь справку из полиции. Если техпаспорт остался у предыдущего владельца, нужен договор о смене права собственности. Итак, вы взяли документы и пришли в сервисный центр – теперь подавайте соответствующее заявление. Образец вам дадут на месте. Там же следует оплатить нужные суммы за услугу и бланки, и показать по требованию соответствующие квитанции.

Что делать, если авто есть, а техпаспорта на него нет / Фото freepik

Вот, в принципе, и все. После этого вам нужно будет только немного подождать. Обычно новый документ выдают даже в тот же день, но может быть и за 1 – 3 дня.

Заметьте, если речь о ситуации, когда автомобиль новый или впервые ввезен из-за границы – нужно пройти процедуру первой регистрации. Это немного сложнее, может понадобиться таможенное оформление.

Относительно цен на техпаспорт – 24 Канал уже подробно описывал их. Но всегда проверяйте актуальную информацию на сайте МВД или звоните в сервисный центр. Это поможет избежать сюрпризов. И не медлите – напомним еще раз, без техпаспорта ездить нельзя.