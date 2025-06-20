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Gentleman Гид по стилю Если нет техпаспорта: что нужно делать, чтобы восстановить документ за несколько простых шагов
20 июня, 06:56
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Если нет техпаспорта: что нужно делать, чтобы восстановить документ за несколько простых шагов

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Для восстановления техпаспорта нужно обратиться в сервисный центр МВД с паспортом, ИНН и документами, подтверждающими право собственности на авто.
  • После подачи заявления и уплаты сборов новый документ обычно выдают в тот же день или в течение 1 – 3 дней.

Техпаспорт, официально говоря – свидетельство о регистрации транспортного средства, является очень важным документом. Без него нельзя ездить на машине.

Но что делать, если авто есть, а техпаспорта на него нет? 24 Канал расскажет об этом со ссылкой на Постановление КМУ №1388 и сайт Главного сервисного центра МВД.

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Вот шаги, которые вам нужно сделать, чтобы восстановить техпаспорт в Украине в 2025 году

Техпаспорта на автомобиль может не быть у вас по целому ряду причин – вы его потеряли, его у вас украли, он испортился, остался у предыдущего владельца и тому подобное. Но в этой ситуации нет оснований паниковать – все можно исправить.

  • Обратитесь в сервисный центр МВД. Пойдите в любой, необязательно по месту регистрации, можно выбрать ближайший. Также можно записаться онлайн – или взять талон на месте.
  • В сервисный центр возьмите с собой документы. Вам нужны: паспорт (или другие удостоверения личности государственного образца), идентификационный код (ИНН), и что-то, подтверждающее, что авто ваше (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и так далее). Если техпаспорт украли, следует иметь справку из полиции. Если техпаспорт остался у предыдущего владельца, нужен договор о смене права собственности.
  • Итак, вы взяли документы и пришли в сервисный центр – теперь подавайте соответствующее заявление. Образец вам дадут на месте. Там же следует оплатить нужные суммы за услугу и бланки, и показать по требованию соответствующие квитанции.

Что делать, если авто есть, а техпаспорта на него нет / Фото freepik

Вот, в принципе, и все. После этого вам нужно будет только немного подождать. Обычно новый документ выдают даже в тот же день, но может быть и за 1 – 3 дня.

Заметьте, если речь о ситуации, когда автомобиль новый или впервые ввезен из-за границы – нужно пройти процедуру первой регистрации. Это немного сложнее, может понадобиться таможенное оформление.

Относительно цен на техпаспорт24 Канал уже подробно описывал их. Но всегда проверяйте актуальную информацию на сайте МВД или звоните в сервисный центр. Это поможет избежать сюрпризов. И не медлите – напомним еще раз, без техпаспорта ездить нельзя.