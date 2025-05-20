Парфуми чи туалетна вода: що варто обрати сучасному чоловіку

Парфуми сильніші, ніж туалетна вода. Але ця тема потребує докладних пояснень, адже "сильніші" тут не буде дорівнювати "кращий вибір".

А ще ж є парфумована вода – найпоширеніший формат. То чому ж на ринку є всі ці види ароматів й у чому між ними різниця? 24 Канал завдяки Perfume Direct розповість докладно.

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У чому різниця між парфумованою водою, туалетною водою і чистими парфумами

Основна відмінність між парфумами та туалетною водою – це концентрація ароматичних олій.

У парфумах ( Parfum ) їх понад 20%, навіть 30%, а іноді й 40%. Така концентрація забезпечує найінтенсивніший і найстійкіший аромат. Парфуми можуть тримати запах 8 – 12 годин і довше, і розкриваються поступово.

) їх понад 20%, навіть 30%, а іноді й 40%. Така концентрація забезпечує найінтенсивніший і найстійкіший аромат. Парфуми можуть тримати запах 8 – 12 годин і довше, і розкриваються поступово. Туалетна вода ( Eau de Toilette, EDT ) має значно менше, від 5% до 15%. Відповідно, її аромат легший і менш стійкий. Запах тримається зазвичай 4 – 6 годин, але він свіжіший, швидко розкривається та підходить для щоденного використання.

) має значно менше, від 5% до 15%. Відповідно, її аромат легший і менш стійкий. Запах тримається зазвичай 4 – 6 годин, але він свіжіший, швидко розкривається та підходить для щоденного використання. А ще між ними є парфумована вода (Eau de Parfum, EDP), і насправді на ринку ви її зустрінете набагато частіше, ніж чисті парфуми. Концентрація олій у ній – від 10 до 20%, і це та сама "золота серединка", яку найбільше пропонують виробники і яку найбільше купують споживачі.

Головно це тому, що парфуми робити дорого (отже й продають їх за досить високу ціну). По-друге, чистий парфум може бути занадто насиченим для більшості ситуацій, а ще його слід наносити дуже обережно.

Водночас EDP і EDT є більш універсальними варіантами ароматів для щоденного використання – вони менш інтенсивні, тож комфортні для роботи, зустрічей, холодної чи спекотної погоди.

Чому на ринку є різні формати ароматів та який краще обрати для себе / Колаж 24 Каналу фото freepik

Простіше кажучи, парфумована вода та туалетна вода краще відповідають потребам більшості, а чистий парфум частіше асоціюється з люксовою нішею.

А проте виробник навіть одного аромату може випускати різні формати (Parfum, EDP, EDT), щоб охопити різні сегменти ринку. При цьому все ж EDP – основний формат, а Parfum – майже завжди в лімітованих колекціях.

То який формат – парфуми, туалетну чи парфумовану воду – обрати для себе

Багато людей вважають чистий парфум занадто важким через сильний інтенсивний запах. А ще можуть вважати його немодним – бо в сучасному світі вже більш популярні свіжі та легкі аромати.

Отже, туалетна вода ідеальна для цього тренду , а парфумована вода – це компроміс для тих, хто хоче тривалішої стійкості.

, а парфумована вода – це для тих, хто хоче тривалішої стійкості. Але якщо ви не зважаєте на ціну та потребуєте розкоші, ексклюзивності, мегастійкості аромату, щоб підкреслити свій статус або індивідуальність – глибокі насичені композиції парфумів саме для вас.

Тобто ваш вибір між туалетною водою чи парфумованою водою, а чи парфумами, залежить від того, коли й для чого ви плануєте їх носити. Якщо віддаєте перевагу легшому, освіжаючому аромату на щодень – беріть EDT. Якщо хочете стійкий аромат та справляти враження, EDP – кращий вибір. Якщо ж прагнете унікальності та статусності – тоді тільки парфум.