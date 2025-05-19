З іншого боку, це й плюс – оскільки у тему немає заздалегідь встановлених правил. 24 Канал напише про ті парфуми, які підібрав портал GQ за простим критерієм: вони легко викликають захват.

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Ці парфуми сьогодні характеризують чоловіка з чудовим смаком

Критерій простий, але у собі він містить цілу композицію вимог. Ці парфуми:

Грають з ексклюзивністю.

Мають інгредієнти найвищої якості.

У трендах та натякають на розкіш.

Роблять із нас кращу версію нас самих.

Щодо запахів – це освіжаючі аромати, смачні та з очищувальним ефектом, чисті та чоловічі акорди. І ось про які мовиться:

Acqua di Parma Buongiorno. Ця парфумована вода відбиває радість нових починань, світанку та весни на тосканських пагорбах. Натхненна ранковою росою та відчуттям перших сонячних променів на шкірі. Ноти: лимон, м'ята перцева, розмарин, базилік, петітгрейн, лаванда, листя мандарина, кедр, амбра і білий мускус.

Ця парфумована вода відбиває радість нових починань, світанку та весни на тосканських пагорбах. Натхненна ранковою росою та відчуттям перших сонячних променів на шкірі. Ноти: лимон, м'ята перцева, розмарин, базилік, петітгрейн, лаванда, листя мандарина, кедр, амбра і білий мускус. Dior Homme Cologne. Вишуканий і вимогливий, це одеколон зі шлейфом, що огортає, має невимушений шарм позачасової білої сорочки. Ця парфумована вода уособлює елегантність простоти напротивагу показусі. Ноти: калабрійський бергамот, цвіт грейпфрута і білий мускус.

Добірка свіжих парфумів для чоловіка з гарним смаком / Дивіться фото виробників