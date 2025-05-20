Духи или туалетная вода: что стоит выбрать современному мужчине

Духи сильнее, чем туалетная вода. Но эта тема нуждается в подробных пояснениях, ведь "сильнее" здесь не будет равно "лучший выбор".

А еще есть парфюмированная вода – самый распространенный формат. Так почему же на рынке есть все эти виды ароматов и в чем между ними разница? 24 Канал благодаря Perfume Direct расскажет подробно.

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В чем разница между парфюмированной водой, туалетной водой и чистыми духами

Основное различие между духами и туалетной водой – это концентрация ароматических масел.

В духах ( Parfum ) их более 20%, даже 30%, а иногда и 40%. Такая концентрация обеспечивает самый интенсивный и самый стойкий аромат. Духи могут держать запах 8 – 12 часов и дольше, и раскрываются постепенно.

) их более 20%, даже 30%, а иногда и 40%. Такая концентрация обеспечивает самый интенсивный и самый стойкий аромат. Духи могут держать запах 8 – 12 часов и дольше, и раскрываются постепенно. Туалетная вода ( Eau de Toilette, EDT ) имеет значительно меньше, от 5% до 15%. Соответственно, ее аромат более легкий и менее стойкий. Запах держится обычно 4 – 6 часов, но он свеж, быстро раскрывается и подходит для ежедневного использования.

) имеет значительно меньше, от 5% до 15%. Соответственно, ее аромат более легкий и менее стойкий. Запах держится обычно 4 – 6 часов, но он свеж, быстро раскрывается и подходит для ежедневного использования. А еще между ними есть парфюмированная вода (Eau de Parfum, EDP), и на самом деле на рынке вы ее встретите гораздо чаще, чем чистые духи. Концентрация масел в ней – от 10 до 20%, и это та самая "золотая серединка", которую больше всего предлагают производители и которую больше всего покупают потребители.

Главным образом это потому, что духи делать дорого (следовательно и продают их по достаточно высокой цене). Во-вторых, чистый парфюм может быть слишком насыщенным для большинства ситуаций, а еще его следует наносить очень осторожно.

В то же время EDP и EDT являются более универсальными вариантами ароматов для ежедневного использования – они менее интенсивные, поэтому комфортные для работы, встреч, холодной или жаркой погоды.

Почему на рынке есть разные форматы ароматов и какой лучше выбрать для себя / Коллаж 24 Канала фото freepik

Проще говоря, парфюмированная вода и туалетная вода лучше соответствуют потребностям большинства, а чистый парфюм чаще ассоциируется с люксовой нишей.

Тем не менее производитель даже одного аромата может выпускать разные форматы (Parfum, EDP, EDT), чтобы охватить разные сегменты рынка. При этом все же EDP – основной формат, а Parfum – почти всегда в лимитированных коллекциях.

Так какой формат – духи, туалетную или парфюмированную воду – выбрать для себя

Многие люди считают чистый парфюм слишком тяжелым из-за сильного интенсивного запаха. А еще могут считать его немодным – потому что в современном мире уже более популярны свежие и легкие ароматы.

Итак, туалетная вода идеальна для этого тренда , а парфюмированная вода – это компромисс для тех, кто хочет более длительной стойкости.

, а парфюмированная вода – это для тех, кто хочет более длительной стойкости. Но если вы не считаетесь с ценой и нуждаетесь в роскоши, эксклюзивности, мегастойкости аромата, чтобы подчеркнуть свой статус или индивидуальность – глубокие насыщенные композиции духов именно для вас.

То есть ваш выбор между туалетной водой или парфюмированной водой, или же духами, зависит от того, когда и для чего вы планируете их носить. Если предпочитаете более легкий, освежающий аромат на каждый день – берите EDT. Если хотите стойкий аромат и производить впечатление, EDP – лучший выбор. Если же хотите уникальности и статусности – тогда только парфюм.