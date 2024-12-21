Але негативна самокритика може завдати шкоди вашому психічному здоров'ю. На щастя, свій внутрішній монолог можна переосмислити. Як – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Негативне самонавіювання: що робити, щоб із ним упоратися

Професіонали називають це "негативним внутрішнім діалогом" – коли звучать невиправдано різкі внутрішні коментарі, повні осуду і критики. Вони можуть стримувати нас, посилюючи сумніви та тривогу. На щастя, є способи зменшити цей галас. Причім мета не в тому, щоб ніколи більше не мати негативного внутрішнього монологу, а в тому, щоб керувати ним.

Проаналізуйте свій негативний внутрішній діалог, зокрема його частоту та зміст. Занотовуйте кожен епізод негативного внутрішнього діалогу, в ідеалі – в щоденник (він стане у пригоді пізніше, щоб підбивати підсумки й виявити повторювані теми).

зокрема його частоту та зміст. Занотовуйте кожен епізод негативного внутрішнього діалогу, в ідеалі – в щоденник (він стане у пригоді пізніше, щоб підбивати підсумки й виявити повторювані теми). Визначте джерело вашого внутрішнього монологу. Тепер, коли ви відстежуєте його, набагато легше поглянути на нього об'єктивно. До внутрішніх розмов слід підходити не як до факту, а з цікавістю. Розвивайте психологічну гнучкість (здатність спостерігати за своїми думками, не прив'язуючись до них), яка є наріжним каменем психічного здоров'я.

Зверніть увагу: негативне самонавіювання зазвичай є 2 видів – це роздуми про минулі помилки та занепокоєння через можливі майбутні. Самонавіювання слугує теоретично благородній меті – захистити нас від уявної небезпеки. І як тільки ми зрозуміємо, що наш внутрішній критик – це лише механізм самозахисту, ми можемо почати переосмислювати наші стосунки з ним. І чим більше ми прислухаємося, тим більше можемо розслабитися.

Своїм внутрішнім критиком можна навчитися керувати / Фото master1305@freepik

Погляньте на все з позитивного боку. Ця практика вимагає певної сміливості та сили волі, але в перспективі вона діє як пряме і негайне спростування негативного самонавіювання. Можна, наприклад, замінити різкі висловлювання на кшталт "я не можу нічого зробити правильно" на щось більш реалістичне, як-от "усе пішло не так, як хотілося, але бувало й гірше". Ідея не в тому, щоб відкинути негативні думки, а в тому, щоб пом'якшити їх.

Ця практика вимагає певної сміливості та сили волі, але в перспективі вона діє як пряме і негайне спростування негативного самонавіювання. Можна, наприклад, замінити різкі висловлювання на кшталт "я не можу нічого зробити правильно" на щось більш реалістичне, як-от "усе пішло не так, як хотілося, але бувало й гірше". Ідея не в тому, щоб відкинути негативні думки, а в тому, щоб пом'якшити їх. Не здавайтеся! Потрібен час, щоб змінити роки негативного самонавіювання на більш позитивне ставлення, але ніщо не вічне.

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