Wall Balls: просте та ефективне тренування, яке ви повинні спробувати просто зараз

Що таке Wall Balls? Все буквально – це м'ячі, які потрібно кидати в стіну. І це може стати початком для того, щоб зосередитися на простій, але дуже, дуже ефективній тренувальній вправі.

Причім це не просто фітнес-вправа, а потужний інструмент для розвитку сили та стійкості, тонізації м'язів і посилення витривалості. Ось чому Wall Balls підкорили світ фітнесу, пише GQ – завдяки своїй простоті та численним перевагам.

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Усі переваги Wall Balls та для кого вони підходять

Вправи з м'ячами виникнули як елемент кросфіту, та зрештою стали обов'язковим елементом для тих, хто шукає повноцінне тренування. За допомогою лише медичного м'яча та стіни ця вправа поєднує присідання та кидки в одному плавному русі.

Її виконання вимагає координації, сили й точності, але вона доступна кожному. А її переваги залежать від повторень, які ви будете робити. Перш за все, плюс у тому, що задіяне все тіло з голови до ніг. Також вона спалює багато калорій, особливо якщо ви використовуєте важчий м'яч. І ще покращує координацію – аж до рівня жонглера.

Гімнастичні м'ячі тонізують руки й плечі, зміцнюють сідниці й ноги, підвищують витривалість серцево-судинної системи, і кидають виклик – не лише тілу, а й розуму. Адже привчають нас до концентрації, необхідної для ефективного руху м'яча.

Воркаут – це універсальна та повноцінна вправа, яка підходить майже для всіх, від початківців до досвідчених. Вона корисна для тих, хто має діабет або серцево-судинні захворювання, але її не рекомендують тим, хто страждає від болю в суглобах чи має проблеми з колінами.

У будь-якому випадку, як і завжди, важливо прислухатися до свого організму і проконсультуватися з лікарем, перш ніж інтегрувати Wall Balls у свою тренувальну програму.

Wall Balls підкорили світ фітнесу завдяки своїй простоті та численним перевагам / Фото freepik

Як розпочати займатися Wall Balls

Перш за все, придбайте медичний м'яч. М'ячі для новачків важать 3 – 4 кілограми, а для досвідчених – до 6 – 8. А ще дуже важливо знайти міцну стіну. Якщо будете займатися вдома, знайдіть несучу стіну й уникайте гіпсокартонних або стін, за якими є сусіди.

Для ефективного тренування важливо виконувати щонайменше 3 підходи по 10 – 15 повторень з паузами у 30 – 60 секунд між підходами. Складніша варіація: 20 секунд вправи, потім 10 секунд відпочинку, загалом 8 повторень.

Важливо зрозуміти правильну техніку, щоб здобути максимальну користь і запобігти травмам. Тому звертайте увагу на поставу, контроль рухів і вагу м'яча. Дотримання цих умов допоможе вам досягти максимальних результатів і зберегти мотивацію: