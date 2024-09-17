Wall Balls: простая и эффективная тренировка, которую вы должны попробовать прямо сейчас

Что такое Wall Balls? Все буквально – это мячи, которые нужно бросать в стену. И это может стать началом для того, чтобы сосредоточиться на простом, но очень, очень эффективном тренировочном упражнении.

Причем это не просто фитнес-упражнение, а мощный инструмент для развития силы и устойчивости, тонизации мышц и усиления выносливости. Вот почему Wall Balls покорили мир фитнеса, пишет GQ – благодаря своей простоте и многочисленным преимуществам.

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Все преимущества Wall Balls и для кого они подходят

Упражнения с мячами возникли как элемент кроссфита, но в конце концов стали обязательным элементом для тех, кто ищет полноценную тренировку. С помощью лишь медицинского мяча и стены это упражнение сочетает приседания и броски в одном плавном движении.

Его выполнение требует координации, силы и точности, но оно доступно каждому. А его преимущества зависят от повторений, которые вы будете делать. Прежде всего, плюс в том, что задействовано все тело с головы до ног. Также оно сжигает много калорий, особенно если вы используете более тяжелый мяч. И еще улучшает координацию – вплоть до уровня жонглера.

Гимнастические мячи тонизируют руки и плечи, укрепляют ягодицы и ноги, повышают выносливость сердечно-сосудистой системы, и бросают вызов – не только телу, но и разуму. Ведь приучают нас к концентрации, необходимой для эффективного движения мяча.

Воркаут – это универсальное и полноценное упражнение, которое подходит почти для всех, от начинающих до опытных. Оно полезно для тех, у кого диабет или сердечно-сосудистые заболевания, но его не рекомендуют тем, кто страдает от боли в суставах или имеет проблемы с коленями.

В любом случае, как и всегда, важно прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом, прежде чем интегрировать Wall Balls в свою тренировочную программу.

Wall Balls покорили мир фитнеса благодаря своей простоте и многочисленным преимуществам / Фото freepik

Как начать заниматься Wall Balls

Прежде всего, приобретите медицинский мяч. Мячи для новичков весят 3 – 4 килограмма, а для опытных – до 6 – 8. А еще очень важно найти крепкую стену. Если будете заниматься дома, найдите несущую стену и избегайте гипсокартонных или стен, за которыми есть соседи.

Для эффективной тренировки важно выполнять не менее 3 подходов по 10 – 15 повторений с паузами в 30 – 60 секунд между подходами. Более сложная вариация: 20 секунд упражнения, затем 10 секунд отдыха, всего 8 повторений.

Важно понять правильную технику, чтобы получить максимальную пользу и предотвратить травмы. Поэтому обращайте внимание на осанку, контроль движений и вес мяча. Соблюдение этих условий поможет вам достичь максимальных результатов и сохранить мотивацию: