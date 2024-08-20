Передовсім слід пам'ятати, що віскі найкраще насолоджуватися без поспіху. І що, на відміну від вина, відкриту пляшку віскі не обов'язково випивати за 5 днів.

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Коли закінчується придатність відкритої пляшки віскі

Якщо коротко, то так, термін придатності у віскі є. Але це залежить від того, скільки його залишилося в пляшці. Вплив кисню на віскі призводить до окислення напою, що зрештою псує його смак.

Чим більше віскі в пляшці, тим менше місця для проникнення кисню, що дозволяє зберегти напій більш-менш недоторканим. І навпаки, чим менше віскі в пляшці, тим швидше відбувається окислення.

Отже, скільки можна зберігати відкриту пляшку віскі, залежить від того, наскільки вона повна.

  • Якщо пляшка все ще заповнена хоча б наполовину, ви можете допити її протягом 1 – 2 років.
  • Якщо ж вже випили три чверті, найкраще допити впродовж 6 місяців.

Також після відкриття пляшки вміст алкоголю може знизитися, оскільки етанол випаровується. Це також може вплинути на смак віскі. Якщо залишити віскі відкритим на тривалий час, він втратить свою інтенсивність.

Віскі і чоловікНа відміну від вина, відкриту пляшку віскі не обов'язково випивати за 5 днів, але є нюанси / Фото freepik

Як обійти це? Припустимо, у вас в барі є дуже дорога пляшка віскі, вже відкрита, яку ви хочете зберегти на роки. Найпростіший спосіб – зцідити решту рідини в менші місткості, щоб туди потрапляло якомога менше повітря.

А як щодо віскі у запечатаній пляшці

А от запечатані пляшки, якщо зберігати їх в найкращих умовах, мають майже необмежений термін придатності. Ви зможете відкопати свою улюблену добре запечатану пляшку навіть через багато років.

  • Чи небезпечно пити протермінований віскі? Відверто кажучи, якщо ви випадково вип'єте один або кілька келихів старого алкоголю, біди не буде. Просто його смак, найімовірніше, буде м'яким і враження від вживання розчарують.
  • Чи покращується віскі з віком? Ні, на відміну від вина, готовий віскі не покращується з віком. Весь свій смак віскі здобуває у процесі дистиляції, коли його витримують у бочках. Чим довше, тим багатшим стає його аромат.

Отже, не марнуйте час та улюблений напій, зберігаючи закриту пляшку у барі. Діставайте її та насолоджуйтеся!