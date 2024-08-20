Передовсім слід пам'ятати, що віскі найкраще насолоджуватися без поспіху. І що, на відміну від вина, відкриту пляшку віскі не обов'язково випивати за 5 днів.

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Коли закінчується придатність відкритої пляшки віскі

Якщо коротко, то так, термін придатності у віскі є. Але це залежить від того, скільки його залишилося в пляшці. Вплив кисню на віскі призводить до окислення напою, що зрештою псує його смак.

Чим більше віскі в пляшці, тим менше місця для проникнення кисню, що дозволяє зберегти напій більш-менш недоторканим. І навпаки, чим менше віскі в пляшці, тим швидше відбувається окислення.

Отже, скільки можна зберігати відкриту пляшку віскі, залежить від того, наскільки вона повна.

Якщо пляшка все ще заповнена хоча б наполовину, ви можете допити її протягом 1 – 2 років.

Якщо ж вже випили три чверті, найкраще допити впродовж 6 місяців.

Також після відкриття пляшки вміст алкоголю може знизитися, оскільки етанол випаровується. Це також може вплинути на смак віскі. Якщо залишити віскі відкритим на тривалий час, він втратить свою інтенсивність.

На відміну від вина, відкриту пляшку віскі не обов'язково випивати за 5 днів, але є нюанси / Фото freepik

Як обійти це? Припустимо, у вас в барі є дуже дорога пляшка віскі, вже відкрита, яку ви хочете зберегти на роки. Найпростіший спосіб – зцідити решту рідини в менші місткості, щоб туди потрапляло якомога менше повітря.

А як щодо віскі у запечатаній пляшці

А от запечатані пляшки, якщо зберігати їх в найкращих умовах, мають майже необмежений термін придатності. Ви зможете відкопати свою улюблену добре запечатану пляшку навіть через багато років.

Чи небезпечно пити протермінований віскі? Відверто кажучи, якщо ви випадково вип'єте один або кілька келихів старого алкоголю, біди не буде. Просто його смак, найімовірніше, буде м'яким і враження від вживання розчарують.

Відверто кажучи, якщо ви випадково вип'єте один або кілька келихів старого алкоголю, біди не буде. Просто його смак, найімовірніше, буде м'яким і враження від вживання розчарують. Чи покращується віскі з віком? Ні, на відміну від вина, готовий віскі не покращується з віком. Весь свій смак віскі здобуває у процесі дистиляції, коли його витримують у бочках. Чим довше, тим багатшим стає його аромат.

Отже, не марнуйте час та улюблений напій, зберігаючи закриту пляшку у барі. Діставайте її та насолоджуйтеся!