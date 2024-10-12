Але ми чомусь часто забуваємо про найважливіший аспект, пише GQ. Це те, як людина ставиться до нас.
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Це варто знати, щоб знайти справжнє кохання раз і назавжди
Звісно, ми хочемо, щоб хтось нас любив і поважав, але пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки цього. До нас мають ставитися як до особистості, заохочувати нас бути такими, якими ми є, і не намагатися змінити нас.
Це може здатися очевидним, але пригадайте:
- Хіба не було у вас друга, поведінка якого стає зовсім іншою, коли поруч його половинка?
- Або чи не було друга, який одразу після початку стосунків почав змінюватися до невпізнання?
Часто це відбувається тому, що пара цієї людини не заохочує її бути такою, якою вона є насправді, а вона сама не відчуває, що її приймають. А це може мати навіть серйозні наслідки для нашого психічного стану.
Пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки любові та поваги / Фото freepik
Але як дізнатися, що ця пара – правильна? Правда в тому, що не існує магічної формули.
І є одна ознака, яка може підказати нам, хто точно не є такою парою:
- Це не може бути людина, з якою нам не комфортно, з якою ми змушені прикидатися чи вдавати з себе когось, ким ми не є.
- Це не може бути людина, яка змушує нас відчувати себе неповноцінними.
Наша людина буде приймати нас повністю і дозволяти нам бути справжніми, навіть якщо вона не завжди погоджується з тим, що ми робимо або говоримо. А бути собою – це фундаментальна частина життя, як би банально це не звучало.