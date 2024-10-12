Але ми чомусь часто забуваємо про найважливіший аспект, пише GQ. Це те, як людина ставиться до нас.

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Це варто знати, щоб знайти справжнє кохання раз і назавжди

Звісно, ми хочемо, щоб хтось нас любив і поважав, але пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки цього. До нас мають ставитися як до особистості, заохочувати нас бути такими, якими ми є, і не намагатися змінити нас.

Це може здатися очевидним, але пригадайте:

Хіба не було у вас друга, поведінка якого стає зовсім іншою , коли поруч його половинка?

, коли поруч його половинка? Або чи не було друга, який одразу після початку стосунків почав змінюватися до невпізнання?

Часто це відбувається тому, що пара цієї людини не заохочує її бути такою, якою вона є насправді, а вона сама не відчуває, що її приймають. А це може мати навіть серйозні наслідки для нашого психічного стану.

Зверніть увагу: ось чому ми повинні оточувати себе людьми, які нас цінують і люблять, адже саме вони дозволять нам бути справжніми. Наш партнер – це людина, з якою ми, швидше за все, проведемо найбільше часу, тому так важливо знайти правильну пару.

Пошук ідеальної пари виходить далеко за рамки любові та поваги / Фото freepik

Але як дізнатися, що ця пара – правильна? Правда в тому, що не існує магічної формули.

Ясно одне: побудова стабільних стосунків вимагає відданості, а для цього потрібно бути на 100% впевненим у своєму рішенні. Ми повинні бути з тим, з ким ми уявляємо решту нашого життя.

І є одна ознака, яка може підказати нам, хто точно не є такою парою:

Це не може бути людина, з якою нам не комфортно , з якою ми змушені прикидатися чи вдавати з себе когось, ким ми не є.

, з якою ми змушені прикидатися чи вдавати з себе когось, ким ми не є. Це не може бути людина, яка змушує нас відчувати себе неповноцінними.

Наша людина буде приймати нас повністю і дозволяти нам бути справжніми, навіть якщо вона не завжди погоджується з тим, що ми робимо або говоримо. А бути собою – це фундаментальна частина життя, як би банально це не звучало.