Адже шопінг дає негайне задоволення і тривале емоційне похмілля. А побічними ефектами тут виступають фінансові проблеми через зайві витрати, а також захаращення домівки предметами, які не мають жодного ужитку. Як бути у такій ситуації – розповідає 24 Канал завдяки GQ.
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Експертка порадила, як припинити купувати зайве
Отже, дуже важливо відрізняти, коли нам щось справді потрібно, а коли ми просто купуємо це на автоматі. Ешлі Пайпер, авторка книги "Жодних нових речей: радикально простий 30-денний посібник з економії грошей, збереження планети та здорового глузду", радить, як позбавитися звички купувати непотрібне.
Є 4 гарні поради, як можна відівчити себе від нав'язливого шопінгу / Фото freepik
- Перешкоджайте процесу. Шопінг-залежність, яку сьогодні відчувають багато людей, пов'язана і з тим, що дуже легко стало купувати. Кілька кліків в інтернеті, безліч магазинів у торгових центрах і просто на кожному кроці. Тож тут варто зробити практичні кроки, щоб ускладнити собі процес покупок. Наприклад, видалити дані кредитної картки з акаунтів на інтернет-магазинах. Необхідність вставати, тягнутися до гаманця, діставати картку і вводити її номер – це все час, щоб перевести подих і подумати, чи ця покупка дійсно потрібна. Також добре було б заблокувати листи та повідомлення від магазинів.
- Не думайте наперед. Ми часто купуємо речі, думаючи, що вони стануть у пригоді в майбутньому. На кшталт – "ці штани чудово підійдуть для вечірки за містом", але минають роки, а підходящої вечірки так і не було. Краще зменшити цю тенденцію, просто уникаючи купівлі товарів, які не є корисними чи необхідними саме сьогодні.
- Позичайте. Є багато речей, які ви використаєте один раз. Подумайте про те, щоб позичити їх. Наприклад, якщо ви збираєтеся спекти торт раз на парастас із певної нагоди, ну, форму для торта краще позичити у сусідів.
- Зробіть паузу перед покупкою. Коли ви відчуваєте, що хочете щось купити, спробуйте записати це в список покупок і почекати деякий час, перш ніж купувати (тут не мовиться про речі першої потреби, як продукти або засоби гігієни). А наприкінці місяця перегляньте список і викресліть з нього те, що ви більше не відчуваєте потреби купувати. Ви побачите, що в цьому списку будуть речі, про які ви вже навіть забули.