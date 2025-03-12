Адже шопінг дає негайне задоволення і тривале емоційне похмілля. А побічними ефектами тут виступають фінансові проблеми через зайві витрати, а також захаращення домівки предметами, які не мають жодного ужитку. Як бути у такій ситуації – розповідає 24 Канал завдяки GQ.

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Експертка порадила, як припинити купувати зайве

Отже, дуже важливо відрізняти, коли нам щось справді потрібно, а коли ми просто купуємо це на автоматі. Ешлі Пайпер, авторка книги "Жодних нових речей: радикально простий 30-денний посібник з економії грошей, збереження планети та здорового глузду", радить, як позбавитися звички купувати непотрібне.

Є 4 гарні поради, як можна відівчити себе від нав'язливого шопінгу / Фото freepik