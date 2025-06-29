Алфавіт коробки передач: що означають позначки на механіці та автоматі

Сучасні авто оснащені різними типами коробок передач, але застосовані там позначення більш-менш універсальні. Чи у вас механіка, чи автомат – знати усі символи важливо для безпечного водіння.

Передовсім водій має розуміти, що таке PRiNDLe, але не тільки. 24 Канал завдяки Your Mechanic докладно розбере ці позначення та як їх застосовують у різних типах КПП (коробки перемикання передач).

Дивіться також 20 000 доларів – і стильний автомобіль ваш: ось кілька моделей, які вам підійдуть у 2025

Познайомтеся з PRiNDLe: повний гід по знаках коробки передач для водіїв

Розшифрувати знаки на важелі коробки передач важливо для кожного водія. Без розуміння цього навіть не можна просто сідати за кермо, не те що їхати.

Ось найпоширеніші символи на важелі автоматичної коробки передач (це абревіатура PRNDL, яка фонетично звучить як prindle):

P (Park) – означає "Паркінг", фіксація автомобіля, яку використовують для стоянки.

– означає "Паркінг", фіксація автомобіля, яку використовують для стоянки. R (Reverse) – задній хід, активний для руху назад, але потребує повної зупинки перед перемиканням.

– задній хід, активний для руху назад, але потребує повної зупинки перед перемиканням. N (Neutral) – нейтральна передача, коли двигун не передає крутний момент на колеса, зручна для буксирування чи короткої зупинки.

– нейтральна передача, коли двигун не передає крутний момент на колеса, зручна для буксирування чи короткої зупинки. D (Drive) – основний режим для руху вперед, де автомат самостійно перемикає передачі.

– основний режим для руху вперед, де автомат самостійно перемикає передачі. L (Low або Low Gear) – знижена передача, що забезпечує більшу тягу, наприклад для спуску з гори чи їзди за складних умов.

Розшифруйте знаки на своїй коробці передач – автомат це чи механіка / Колаж 24 Каналу фото freepik

Варто знати Прибираємо тонування з авто без слідів: 5 кроків до ідеального результату

Тут все зрозуміло, а от для механічної коробки передач позначення менш стандартизовані. На щастя, зазвичай важіль має схему з числами та однією літерою – це 1, 2, 3, 4, 5, R.

R тут – це той самий Reverse, задній хід, а числа вказують на передачі (перша, друга і так далі). Перемикання вимагає зчеплення, на відміну від автомата.

Додамо, що деякі сучасні автомати мають додаткові режими, як-от S (Sport) для динамічнішого водіння чи M (Manual) для ручного вибору передач.

І краще уникати різкого перемикання між режимами, особливо з R на D, щоб не пошкодити трансмісію. Якщо в авто є підказки на екрані, звертайте увагу на їхній колір – червоний може сигналізувати про помилку.