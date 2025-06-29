Прежде всего водитель должен понимать, что такое PRiNDLe, но не только. 24 Канал благодаря Your Mechanic подробно разберет эти обозначения и как их применяют в различных типах КПП (коробки переключения передач).

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Познакомьтесь с PRiNDLe: полный гид по знакам коробки передач для водителей

Расшифровать знаки на рычаге коробки передач важно для каждого водителя. Без понимания этого даже нельзя просто садиться за руль, не то что ехать.

Вот самые распространенные символы на рычаге автоматической коробки передач (это аббревиатура PRNDL, которая фонетически звучит как prindle):

P (Park) – означает "Паркинг", фиксация автомобиля, которую используют для стоянки.

– означает "Паркинг", фиксация автомобиля, которую используют для стоянки. R (Reverse) – задний ход, активен для движения назад, но требует полной остановки перед переключением.

– задний ход, активен для движения назад, но требует полной остановки перед переключением. N (Neutral) – нейтральная передача, когда двигатель не передает крутящий момент на колеса, удобна для буксировки или короткой остановки.

– нейтральная передача, когда двигатель не передает крутящий момент на колеса, удобна для буксировки или короткой остановки. D (Drive) – основной режим для движения вперед, где автомат самостоятельно переключает передачи.

– основной режим для движения вперед, где автомат самостоятельно переключает передачи. L (Low или Low Gear) – пониженная передача, что обеспечивает большую тягу, например для спуска с горы или езды в сложных условиях.

Расшифруйте знаки на своей коробке передач – автомат это или механика / Коллаж 24 Канала фото freepik

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Здесь все понятно, а вот для механической коробки передач обозначения менее стандартизированы. К счастью, обычно рычаг имеет схему с числами и одной буквой – это 1, 2, 3, 4, 5, R.

R здесь – это тот самый Reverse, задний ход, а числа указывают на передачи (первая, вторая и так далее). Переключение требует сцепления, в отличие от автомата.

Добавим, что некоторые современные автоматы имеют дополнительные режимы, например S (Sport) для динамичного вождения или M (Manual) для ручного выбора передач.

И лучше избегать резкого переключения между режимами, особенно с R на D, чтобы не повредить трансмиссию. Если в авто есть подсказки на экране, обращайте внимание на их цвет – красный может сигнализировать об ошибке.