Скандал з CEO Astronomer спричинив сплеск популярності особливих запитів на Pornhub, і ось яких

У мережі ураганом пронісся скандал із "поцілунком на камеру" на концерті Coldplay. Фігурантами були 50-річний гендиректор Astronomer Енді Байрон та 52-річна директорка з персоналу цієї ж компанії Крістін Кабот.

Річ у тім, що вони виказали свій роман, про який не знали ні в Astronomer, ні у сім'ї Байрона – одруженого чоловіка, ні у родині Кабот – заміжньої жінки. А до чого тут запити на Pornhub – розповість 24 Канал завдяки New York Post.

Дивіться також Так, навіть секс: бортпровідниця розкрила пікантні таємниці розваг у кабіні літака під час рейсу

На Pornhub різко зросла кількість пошукових запитів "секс в офісі" та "зрада"

Отже, на концерті британського гурту Coldplay в Массачусетсі, що відбувся у середині липня, уважні люди виявили зраду. Генеральний директор Astronomer Енді Байрон інтимно контактував із директоркою з персоналу своєї компанії Крістін Кабот.

Сам по собі службовий роман, тобто інтимні стосунки колег по роботі, не спричинив би такого ажіотажу в мережі. Та річ у тім, що обоє фігурантів у шлюбах з іншими людьми. Тож зображення їх у парі (у відео Байрон і Кабот цілуються й обіймаються) швидко стало вірусним, люди генерували меми, жарти та тіктоки про цю ситуацію.

Але були й інші – ті, що після скандалу відчули себе набагато більш розкутими. І от вони пішли на Pornhub та почали шукати в там пікантні відео для дорослих, пов'язані саме з контекстом подій. Тобто – з таємними зустрічами між колегами.

Запити на Pornhub на тему зради та офісного сексу стрімко зросли / Колаж 24 Каналу фото freepik і TMZ

Цікаво знати Як визначити, чи людина зраджує: поради досвідченої ескортниці

Відтак на Pornhub стрімко зросла кількість пошукових запитів на тему невірності.

Запити на тему "офісний роман" зросли на 18%, а "секс в офісі" – на 21%, і це тільки впродовж доби після появи новини.

зросли на 18%, а – на 21%, і це тільки впродовж доби після появи новини. Також пошукові запити зі словами "спійманий на зраді" зросли на 22%, а "зрадливий чоловік" – на 29%.

зросли на 22%, а – на 29%. Який запит мав найбільший сплеск популярності? На аж 31% підстрибнула кількість пошуку "зрадливої пари".

А що ж сталося з героями історії? ЗМІ пишуть, після інциденту пару відправили у відпустку. А рада директорів компанії Astronomer розпочала офіційне розслідування справи. Байрон і Кабот наразі не коментували скандал.