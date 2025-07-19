Скандал з CEO Astronomer спричинив сплеск популярності особливих запитів на Pornhub, і ось яких
- Скандал із романом між CEO Astronomer Енді Байроном та HR-директоркою Крістін Кабот на концерті Coldplay призвів до масового поширення мемів та відео в мережі, але не тільки.
- Після інциденту на Pornhub різко зросли пошукові запити на теми "офісний секс", "зрада" та "зрадлива пара", а Байрона і Кабот відправили у відпустку – компанія розпочала розслідування.
У мережі ураганом пронісся скандал із "поцілунком на камеру" на концерті Coldplay. Фігурантами були 50-річний гендиректор Astronomer Енді Байрон та 52-річна директорка з персоналу цієї ж компанії Крістін Кабот.
Річ у тім, що вони виказали свій роман, про який не знали ні в Astronomer, ні у сім'ї Байрона – одруженого чоловіка, ні у родині Кабот – заміжньої жінки. А до чого тут запити на Pornhub – розповість 24 Канал завдяки New York Post.
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На Pornhub різко зросла кількість пошукових запитів "секс в офісі" та "зрада"
Отже, на концерті британського гурту Coldplay в Массачусетсі, що відбувся у середині липня, уважні люди виявили зраду. Генеральний директор Astronomer Енді Байрон інтимно контактував із директоркою з персоналу своєї компанії Крістін Кабот.
Сам по собі службовий роман, тобто інтимні стосунки колег по роботі, не спричинив би такого ажіотажу в мережі. Та річ у тім, що обоє фігурантів у шлюбах з іншими людьми. Тож зображення їх у парі (у відео Байрон і Кабот цілуються й обіймаються) швидко стало вірусним, люди генерували меми, жарти та тіктоки про цю ситуацію.
Але були й інші – ті, що після скандалу відчули себе набагато більш розкутими. І от вони пішли на Pornhub та почали шукати в там пікантні відео для дорослих, пов'язані саме з контекстом подій. Тобто – з таємними зустрічами між колегами.
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Відтак на Pornhub стрімко зросла кількість пошукових запитів на тему невірності.
- Запити на тему "офісний роман" зросли на 18%, а "секс в офісі" – на 21%, і це тільки впродовж доби після появи новини.
- Також пошукові запити зі словами "спійманий на зраді" зросли на 22%, а "зрадливий чоловік" – на 29%.
- Який запит мав найбільший сплеск популярності? На аж 31% підстрибнула кількість пошуку "зрадливої пари".
А що ж сталося з героями історії? ЗМІ пишуть, після інциденту пару відправили у відпустку. А рада директорів компанії Astronomer розпочала офіційне розслідування справи. Байрон і Кабот наразі не коментували скандал.