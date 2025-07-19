Скандал с CEO Astronomer вызвал всплеск популярности особых запросов на Pornhub, и вот каких
- Скандал с романом между CEO Astronomer Энди Байроном и HR-директором Кристин Кабот на концерте Coldplay привел к массовому распространению мемов и видео в сети, но не только.
- После инцидента на Pornhub резко выросли поисковые запросы на темы "офисный секс", "измена" и "изменяющая пара", а Байрона и Кабот отправили в отпуск – компания начала расследование.
В сети ураганом пронесся скандал с "поцелуем на камеру" на концерте Coldplay. Фигурантами были 50-летний гендиректор Astronomer Энди Байрон и 52-летняя директор по персоналу этой же компании Кристин Кабот.
Дело в том, что они выдали свой роман, о котором не знали ни в Astronomer, ни в семье Байрона – женатого мужчины, ни в семье Кабот – замужней женщины. А при чем здесь запросы на Pornhub – расскажет 24 Канал благодаря New York Post.
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На Pornhub резко возросло количество поисковых запросов "секс в офисе" и "измена"
Итак, на концерте британской группы Coldplay в Массачусетсе, состоявшемся в середине июля, внимательные люди обнаружили измену. Генеральный директор Astronomer Энди Байрон интимно контактировал с директором по персоналу своей компании Кристин Кабот.
Сам по себе служебный роман, то есть интимные отношения коллег по работе, не вызвал бы такого ажиотажа в сети. Но дело в том, что оба фигуранта в браке с другими людьми. Поэтому изображение их в паре (на видео Байрон и Кабот целуются и обнимаются) быстро стало вирусным, люди генерировали мемы, шутки и тиктоки об этой ситуации.
Но были и другие – те, что после скандала почувствовали себя гораздо более раскованными. И вот они пошли на Pornhub и начали искать там пикантные видео для взрослых, связанные именно с контекстом событий. То есть – с тайными встречами между коллегами.
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Поэтому на Pornhub стремительно возросло количество поисковых запросов на тему неверности.
- Запросы на тему "офисный роман" выросли на 18%, а "секс в офисе" – на 21%, и это только в течение суток после появления новости.
- Также поисковые запросы со словами "пойман на измене" выросли на 22%, а "изменщик" – на 29%.
- Какой запрос имел наибольший всплеск популярности? На целых 31% подпрыгнуло количество поиска "изменяющей пары".
А что же произошло с героями истории? СМИ пишут, после инцидента пару отправили в отпуск. А совет директоров компании Astronomer начал официальное расследование по делу. Байрон и Кабот пока не комментировали скандал.