Це Єлизавета Романова, уродженка Польщі, пише New York Post. І 24 Канал перекаже для вас її поради.

Дивіться також Учені намагалися встановити ідеальну кількість сексуальних партнерів, і от що у них вийшло

Вони замітають сліди: ескортниця назвала тонкі ознаки зрадників

Ви взаємодієте з людиною, хочете ближче познайомитися, але маєте сумніви, чи не чекає на нього чи неї хтось удома?

Єлизавета радить передовсім звернути увагу, природно, на очевидне – обручку або слід від неї, а потім і на приховані ознаки. Одна з них – пакування сумки зі змінним одягом.

Деякі клієнти з'являються в одному вбранні, потім переодягаються на час нашої зустрічі, а перед відходом переодягаються назад, щоб ніхто не відчув запаху моїх парфумів або інших слідів нашої зустрічі,

– розповідає вона.

Друга ознака – це зміна розкладу. "Багато моїх клієнтів згадують, що вони сказали партнеру, що перебувають на "робочих пиятиках" або "зустрічах в останню хвилину", – каже Єлизавета.

Під час фізичного контакту клієнт-зрадник часто просить Романову бути обережною, щоб вона "не залишала жодних слідів, навіть на закритих ділянках тіла".

Досвідчена ескортниця поділилася порадами щодо розпізнавання зрадників / Фото freepik

Ще однією несподіваною ознакою зради є зміни у спальні. Річ у тім, що деякі люди стають більш збудженими для сексу зі своїм партнером після зустрічі з ескортом. Тобто вдома раптом стають більш авантюрними, пропонують експерименти.

Якщо ж не брати до уваги фізичні стосунки, погляньте на інші тонкі ознаки – емоційної зради.

Дехто ставиться до наших сесій як до терапії й розповідає, як вони відчувають віддалення від свого партнера,

– каже вона.

Не дуже помітною ознакою є те, як ваша кохана людина поводиться зі своїм телефоном. "Якщо хтось раптово змінює свій пароль, починає відповідати на дзвінки в іншій кімнаті або охороняє свій телефон, це може бути ознакою того, що він не просто "зайнятий", – пояснила жінка.

Клієнти Романової часто повторюють під час спілкування, що не хочуть, щоб з ними зв'язувалися в певний час. Або забувають про час зустрічі, тому що видалили повідомлення.