Лікарі застерігають: посиденьки з телефоном у туалеті стають свого роду епідемією

У США провели опитування громадської думки щодо сидіння на унітазі зі смартфоном. Організатори підрахували загальну кількість годин, яку люди щороку проводять саме так.

Таку статистику вирішила сформувати компанія QS Supplies, яка виробляє товари для ванних кімнат. Що у них вийшло, пише 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Сидіння на "троні" зі смартфоном затягує все глибше

Компанія опитала 500 американців про їхні туалетні звички. І виявила, що ті проводять 49 годин за користуванням телефоном на унітазі. Це понад 2 повні дні на рік.

Що люди роблять на своїх гаджетах, сидячи на "троні"?

Переглядають соціальні мережі – 66%.

Дивляться відео – 40%.

Відповідають на повідомлення – 37%.

Читають новини – 36%.

Надсилають електронні листи – 36%.

Грають в ігри – 29%.

Щось купують в інтернеті – 14%.

Працюють – 9%.

І комусь телефонують – 8%.

Не повірите, але 2% людей навіть роблять відеодзвінки.

Цікавий факт: найбільше схильні до звички залипати в телефоні на унітазі зумери, тобто народжені між 1997 і 2012 роками. Мовиться про 54 години на рік.

61% людей зізнаються, що залишаються в туалеті довше, щоб доробити щось на своєму телефоні. 42% замикаються там, щоб відпочити від інших. А 51% просто хочуть насолодитися самотою.

Люди проводять щонайменше 2 доби на рік за смартфоном на унітазі / Фото YakobchukOlena@stock.adobe.com

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Лікарі пояснили, чому небезпечно залипати в телефоні на унітазі

Глянувши на ці цифри, закрадається думка про свого роду туалетно-смарфонну епідемію. Тим часом як звичка сидіти в телефоні у туалеті є досить брудною у прямому сенсі.

При цьому лише 1 людина з 4 чистить свій телефон після використання його у ванній кімнаті. Тож лікарі застерігають, що використання брудного телефону може спричинити застуду, грип, навіть захворювання шлунково-кишкового тракту.

Ба навіть якщо ви чистите свій мобільний після миття рук, це не убезпечує від проблем зі здоров'ям. Надмірне сидіння на унітазі з телефоном може спричинити те, що у мережі вже має мемну назву – TikTok tush ("тікточні сідниці").

А ще не забуваймо про геморой – це набряклі вени в анусі та прямій кишці, які можуть спричинити біль, свербіж та кровотечу. І якщо ви хочете запобігти йому, під час випорожнення потрібно відкладати телефон без жодних "але".