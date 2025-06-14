Тоді доводиться приховувати свої справжні почуття та зберігати спокій. На щастя, це не так складно, ба навіть можна значно покращити та полегшити такі ситуації, якщо дослухатися до цих порад, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Важливі поради щодо спілкування з неприємними людьми

Відмовитися від очікувань – ця людина не зміниться на краще. Очікувати такого – це лише додавати собі втоми, емоційного виснаження і стресів. Отже, не намагайтеся змінити когось, а встановлюйте власні межі. Зменшивши очікування, ви зменшите й розчарування.

Очікувати такого – це лише додавати собі втоми, емоційного виснаження і стресів. Отже, не намагайтеся змінити когось, а встановлюйте власні межі. Зменшивши очікування, ви зменшите й розчарування. Зрозумійте, що приховувати емоції – це не слабкість, а важлива навичка. Навіть ціле мистецтво. Посміхайтеся перед людиною, яка вам не подобається – це не означає, що ви їй підкорилися. Навпаки, не виявляти негативні емоції може тільки міцна та самодостатня людина.

Навіть ціле мистецтво. Посміхайтеся перед людиною, яка вам не подобається – це не означає, що ви їй підкорилися. Навпаки, не виявляти негативні емоції може тільки міцна та самодостатня людина. Мінімізуйте контакти, зберігаючи ввічливість. Фізична дистанція з неприємною людиною принесе вам психологічний спокій. Зовсім не обов'язково разом обідати чи брати участь у розмові. Просто вітайтеся. Не потрібно псувати стосунки, але не потрібно й підпускати до себе зайвий раз.

Що робити, якщо доводиться спілкуватися з неприємними людьми, і як це легше пережити / Фото freepik