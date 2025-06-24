Врачи предостерегают: посиделки с телефоном в туалете становятся своего рода эпидемией

В США провели опрос общественного мнения относительно сидения на унитазе со смартфоном. Организаторы подсчитали общее количество часов, которое люди ежегодно проводят именно так.

Такую статистику решила сформировать компания QS Supplies, которая производит товары для ванных комнат. Что у них получилось, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Сидение на "троне" со смартфоном затягивает все глубже

Компания опросила 500 американцев об их туалетных привычках. И обнаружила, что те проводят 49 часов за пользованием телефоном на унитазе. Это более 2 полных дней в год.

Что люди делают на своих гаджетах, сидя на "троне"?

Просматривают социальные сети – 66%.

Смотрят видео – 40%.

Отвечают на сообщения – 37%.

Читают новости – 36%.

Отправляют электронные письма – 36%.

Играют в игры – 29%.

Что-то покупают в интернете – 14%.

Работают – 9%.

И кому-то звонят – 8%.

Не поверите, но 2% людей даже совершают видеозвонки.

Интересный факт: больше всего подвержены привычке залипать в телефоне на унитазе зумеры, то есть рожденные между 1997 и 2012 годами. Речь идет о 54 часах в год.

61% людей признаются, что остаются в туалете дольше, чтобы доделать что-то на своем телефоне. 42% замыкаются там, чтобы отдохнуть от других. А 51% просто хотят насладиться одиночеством.

Люди проводят не менее 2 суток в год за смартфоном на унитазе / Фото YakobchukOlena@stock.adobe.com

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Взглянув на эти цифры, закрадывается мысль о своего рода туалетно-смарфонной эпидемии. Между тем как привычка сидеть в телефоне в туалете является довольно грязной в прямом смысле.

При этом только 1 человек из 4 чистит свой телефон после использования его в ванной комнате. Поэтому врачи предостерегают, что использование грязного телефона может вызвать простуду, грипп, даже заболевания желудочно-кишечного тракта.

А даже если вы и чистите свой мобильный после мытья рук, это не защищает от проблем со здоровьем. Чрезмерное сидение на унитазе с телефоном может вызвать то, что в сети уже получило мемное название – TikTok tush ("тикточные ягодицы").

А еще не будем забывать о геморрое – это набухшие вены в анусе и прямой кишке, которые могут вызвать боль, зуд и кровотечение. И если вы хотите предотвратить его, во время опорожнения нужно откладывать телефон без всяких "но".