29-річний чоловік успадкував 2 мільйони доларів, але боїться осуду: що його так стурбувало

Нещодавно на Reddit з'явився допис чоловіка, який поділився дилемою. Річ у тім, що він успадкував 2 мільйони доларів від батька і тепер хоче покинути роботу і вести спокійне життя.

Але при цьому він боїться, що таке його рішення люди можуть засудити та вважати егоїстичним. Саме тому він звернувся до спільноти в мережі по пораду.

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Спадок у 2 мільйони доларів створив етичну дилему в житті чоловіка

"Нещодавно помер мій батько. Він залишив мені 2 мільйони доларів", – розповів користувач Reddit. Нині він працює на роботі, яка приносить і задоволення, і багато стресу.

Я хочу звільнитися з роботи, працювати неповний робочий день, займатися тим, що мені подобається, наприклад, здоров'ям, подорожами... Це егоїстично? Які ваші думки?

– запитав чоловік.

Він пояснив, що не має дітей і не планує, а втрата батька спонукала до переоцінки життєвого вибору. Більше не обтяжений тиском необхідності збирати на пенсію завдяки спадку, чоловік тепер має свободу розставляти пріоритети.

Однак його не полишає занепокоєння щодо того, як його друзі та близькі можуть сприйняти цю зміну. Він боїться, що його вважатимуть за "дитину, що отримала спадок", якій більше не потрібно працювати.

Перед чоловіком постав складний вибір, коли він отримав значний спадок / Фото freepik

Один які поради писали йому в коментарях:

"На твоєму місці я б узяв гроші й продовжував працювати наступні кілька місяців зі зміненим мисленням – не "мушу" працювати, а "хочу", і подивився б, чи не зніме це частину стресу".

"Не поспішайте. Не приймайте жодних важливих рішень принаймні пів року, а то й рік. Горе дійсно може змусити нас робити речі, які виходять за рамки нашого звичайного характеру".

"Якщо з 2 мільйонів доларів знімати 3% щомісяця, а це 60 тисяч доларів, на життя не вистачить у більшій частині США, але може бути достатньо в деяких більш депресивних регіонах або й країнах".

Загалом, громада порадила не поспішати з рішеннями. Люди рекомендували враховувати як фінансову стабільність, так і особисте щастя, перш ніж робити щось, що змінює життя.

Справді, вихід на пенсію у 29 років, навіть з 2 мільйонами доларів, може бути ризикованим. 2 мільйони можуть здатися великою сумою, але ними потрібно розумно розпоряджатися, щоб їх вистачило на 50 і більше років. Тим часом безліч факторів можуть виснажити заощадження значно швидше, ніж хотілося б.