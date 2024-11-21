Професор Артур С. Брукс назвав винуватця цієї халепи та дав поради, як її уникнути. Про що мовиться – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.
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Як наше щастя пов'язане зі смартфоном і чому треба практикувати нудьгу
Для багатьох людей щастя зводиться до того, щоб накопичувати маленькі задоволення щодня або пам'ятні події трохи рідше. Це підвищення на роботі, вихідні з друзями, відвідини концерту, купівля нового гаджета тощо.
Цей рефлекс, який ми всі маємо в повсякденному житті, здавалося б, нешкідливий. Та Артур С. Брукс, професор Гарвардського університету, вважає інакше. Для Брукса щастя визначається не як емоція, а як напрямок. Важливо рухатися вперед по траєкторії, яка нас влаштовує і має сенс. Ось тут і виникають складнощі.
Бо ми заважаємо нашому щоденному прогресу через цю звичку: піддаватися факторам, що відвертають увагу. І, на жаль, у нас під рукою є ідеальний інструмент для цього – наш смартфон.
Професор Гарварда пояснив, яка щоденна звичка заважає нашому щастю і чому / Фото karlyukav@freepik
Для Брукса нудьгувати означає дозволити своєму розуму працювати над важливими питаннями, які визначають ваш напрямок:
- У чому сенс мого життя?
- Чому я тут?
- Заради чого я готовий пожертвувати всім?
Ці питання не мають простих або негайних відповідей, але вони ведуть до глибшого розуміння себе і світу навколо нас. І в цьому якраз секрет щастя: знаходити особисті відповіді, які дозволяють нам розвиватися, навіть не розуміючи всього.
Урок, який дає Брукс, простий: щастя не в легкому житті, а в осмисленому. Постійно бути зайнятим – не вихід. Тому наступного разу, коли у вас виникне спокуса погортати щось у телефоні, щоб заповнити момент порожнечі, зробіть протилежний вибір: відкладіть телефон, подивіться у вікно, дозвольте своїм думкам полетіти – і привітайте нудьгу.