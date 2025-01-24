Ветеран ЗСУ з ампутованою рукою підкорив Кіліманджаро, щоб надихнути побратимів

Степан Коробкін зазнав ампутації правої руки, але це не завадило йому здійнятися на Кіліманджаро, найвищу гору Африки. Цей здобуток має на меті надихнути ветеранську спільноту на активне повернення до мирного життя.

Так пояснив свій задум сам 25-річний ветеран ЗСУ. 24 Канал із посиланням на Укрінформ розповідає докладніше.

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Степан Коробкін підкорив Кіліманджаро, попри ампутацію руки

Люди з ампутаціями можуть рухатися далі, це не кінець життя. У цьому переконаний Степан Коробкін, який є ветераном ЗСУ, пережив ампутацію та 32 операції.

Це було для того, щоб надихнути людей рухатися вперед, не залишатися на одному місці й деградувати. Треба рухатися й чимось займатися. Я, наприклад, також займаюся футболом, я воротар,

– розповів він.

Разом зі Степаном сходження на Кіліманджаро здійснила Тетяна Яловчак – українка, яка підкорила Еверест та 7 найвищих вершин на всіх континентах, а нині втілила проєкт з адаптації та мотивації ветеранів через підкорення гір.

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Цим сходженням ми хотіли привернути увагу нашого суспільства й мотивувати наших військових і цивільних, які мають ампутації під час війни. І якщо я, наприклад, не можу сказати хлопцям, у яких немає рук чи ніг – встань і йди, то Степан може, бо він це зробив,

– каже Яловчак.

Сходження Коробкіна на одну з найвищих гір у світі (чоловік з ампутованою рукою досягнув максимальної висоти 5756 метрів) занесли до Національного реєстру рекордів України. Представник реєстру вручив ветерану відповідний сертифікат.

Степан Коробкін народився 24 листопада 1999 року в Мирнограді Донецької області, став будівельником, а в листопаді 2021 пішов за контрактом в АТО. Під час повномасштабного вторгнення зазнав поранення у червні 2022 року, але повернувся на фронт. У червні 2023 після важкого артобстрілу втратив праву руку.